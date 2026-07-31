Oroscopo del 31 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Introduzione
Al via c'è una nuova giornata da vivere al massimo: sarà speciale? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 31 luglio.
Quello che devi sapere
ARIETE
La giornata vi accende di entusiasmo, calore e spirito combattivo. In amore puntate in alto e potete ottenere una conquista che sembrava difficile. Sul lavoro tirate fuori grinta e determinazione, mentre la fortuna vi aiuta a recuperare dopo qualche spesa di troppo.
TORO
Oggi vi muovete con ambizione, metodo e grande concretezza. In amore la passione cresce, ma saprete non farvi intrappolare da situazioni poco chiare. Sul lavoro lasciate indietro il superfluo e puntate sulla costanza, mentre la fortuna vi concede qualche acquisto piacevole.
GEMELLI
Un’aria nuova vi restituisce leggerezza, buonumore e voglia di aprirvi. In amore distinguete meglio ciò che è autentico da ciò che resta solo passeggero. Sul lavoro portate energia e allegria anche intorno a voi, mentre la fortuna consiglia scelte economiche più ragionate.
CANCRO
La curiosità vi guida verso nuove scoperte e confronti più sinceri. In amore il romanticismo si accende e vi invita a vivere emozioni più piene. Sul lavoro costruite con pazienza qualcosa di solido, mentre la fortuna suggerisce di rimandare acquisti troppo impegnativi.
LEONE
La vostra esuberanza cresce e vi rende più decisi nel prendere spazio. In amore stabilità e colpi di scena possono convivere, soprattutto se siete pronti a cambiare passo. Sul lavoro affrontate gli impegni con forza, mentre la fortuna chiede prudenza nelle scelte rischiose.
VERGINE
Il clima resta favorevole e vi permette di ritrovare equilibrio anche nelle questioni familiari. In amore ironia e ascolto vi aiutano a superare piccoli malumori. Sul lavoro intuito e prontezza vi danno un vantaggio importante, mentre la fortuna sostiene iniziative ben calcolate.
BILANCIA
Continuate a sorridere, anche se qualche pensiero vi chiede più serietà. In amore una conoscenza può rivelarsi più chiara di quanto sembri. Sul lavoro la pazienza sarà utile per attendere il momento giusto, mentre la fortuna invita a rimandare operazioni poco sicure.
SCORPIONE
Tenacia e intuito vi rendono più incisivi in ogni situazione. In amore è il momento di osare, ma senza perdere concretezza. Sul lavoro tornate a brillare e a farvi notare, mentre la fortuna vi aiuta a risolvere una questione pratica in famiglia.
SAGITTARIO
Una ventata di freschezza vi spinge verso progetti, viaggi e nuovi interessi. In amore serve più cura verso chi avete accanto, anche se l’entusiasmo non manca. Sul lavoro scoprite alleati dove non ve li aspettavate, mentre la fortuna favorisce scelte legate a svago e movimento.
CAPRICORNO
Il ritmo diventa più brillante e vi aiuta a superare qualche timidezza. In amore potete smuovere la monotonia con più fantasia e disponibilità. Sul lavoro gestite gli impegni con intelligenza, mentre la fortuna consiglia attenzione alle spese fuori programma.
ACQUARIO
Qualche provocazione non vi destabilizza e vi permette di mostrare sangue freddo. In amore arrivano novità, ma serve distinguere tra slanci sinceri e fuochi passeggeri. Sul lavoro difendete ciò che avete conquistato, mentre la fortuna vi apre porte grazie a fascino e simpatia.
PESCI
Forma e sicurezza vi danno la spinta per cambiare ciò che non vi convince. In amore desiderio e delicatezza possono avvicinarvi a chi sembrava distante. Sul lavoro vi adattate senza perdere grinta, mentre la fortuna arriva dal sostegno delle persone più vicine.