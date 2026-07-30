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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 30 luglio: tutti i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 30 luglio.

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Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di martedì 28 luglio

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I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 30 luglio 2026:

  • Bari:                  68 - 87  - 56 - 61- 24
  • Cagliari:            87 - 73 - 60 - 89 - 10
  • Firenze:            63 - 39 - 8 - 73 - 61
  • Genova:           40 - 11 - 48 - 26 - 87
  • Milano:            19 - 83 - 16 - 63 - 49
  • Napoli:            50 - 19 - 83 - 39 - 80
  • Palermo:         57 - 35 - 3 - 46 - 52
  • Roma:              64 - 78 - 3 - 38 - 46
  • Torino:             72 - 69 - 56 - 85 - 41
  • Venezia:          42 - 9 - 36 - 43 - 48
  • Nazionale:       55 - 33 - 80 - 70 - 25

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

 

Leggi anche: Fai3 Fai4, nuovo gioco Lotto online e in ricevitoria: come funziona

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Il 10eLotto del 30 luglio

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 30 luglio sono:

9 - 11 - 19 - 35 - 39 - 40 - 42 - 50 - 56 - 57 - 60 - 63 - 64 - 68 - 69 - 72 - 73 - 78 - 83 - 87

 

Numero oro: 68

 

Doppio oro: 68 - 87

 

Extra: 3 - 8 - 10 - 16 - 24 - 26 - 36 - 38 - 43 - 46 - 48 - 49 - 61 - 85 - 89

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 30 luglio 2026:

 

La combinazione vincente è: 20 - 47 - 75 - 76 - 78 - 89

Il numero Jolly è: 9

 

Il numero Superstar è: 89

 

Jackpot del Superenalotto del 30-07-2026: 201.400.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 31-07-2026: 202.200.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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Le quote

Ecco le quote del Concorso Superenalotto/Superstar numero 121 di oggi:

 

SUPERENALOTTO

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
  • Punti 5: 3 totalizzano Euro: 62.817,27
  • Punti 4: 388 totalizzano Euro: 493,60
  • Punti 3: 17.575 totalizzano Euro: 32,85
  • Punti 2: 290.248 totalizzano Euro: 6,18

 

SUPERSTAR

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 49.360,00
  • Punti 3SS: 103 totalizzano Euro: 3.285,00
  • Punti 2SS: 1.597 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 10.405 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 20.918 totalizzano Euro: 5,00

 

ALTRE VINCITE

  • Vincite Seconda Chance 50 Euro: 109 totalizzano Euro: 5.450,00
  • Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.433 totalizzano Euro: 49.299,00
  • Vincite WinBox 1: 2.312 totalizzano Euro: 57.800,00
  • Vincite WinBox 2: 261.488 totalizzano Euro: 531.218,00
  • Totale vincite Seconda Chance: 16.542
  • Totale vincite WinBox: 263.800 

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 31 luglio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari               67 (manca da 139 estrazioni)
  • Bari                10 (manca da 118 estrazioni)
  • Venezia         31 (manca da 97 estrazioni)
  • Nazionale     49 (manca da 96 estrazioni)
  • Venezia         47 (manca da 85 estrazioni)
  • Milano          65 (manca da 84 estrazioni)
  • Genova         63 (manca da 80 estrazioni)
  • Milano           39 (manca da 77 estrazioni)
  • Palermo        53 (manca da 76 estrazioni)
  • Firenze          53 (manca da 75 estrazioni)
  • Torino            37 (manca da 75 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari               67 (manca da 139 estrazioni) – 10 (da 118) – 21 (da 64)
  • Cagliari         19 (manca da 70 estrazioni) – 62 (da 63) – 54 (da 59)
  • Firenze         53 (manca da 75 estrazioni) – 66 e 16 (da 69) – 24 (da 66)
  • Genova        63 (manca da 80 estrazioni) – 50 (da 71) – 78 (da 61)
  • Milano         65 (manca da 84 estrazioni) – 39 (da 77) – 6 (da 66)
  • Napoli          70 e 5 (mancano da 74 estrazioni) – 67 (da 70) – 39 (da 68)
  • Palermo       53 (manca da 76 estrazioni) – 83 (da 72) – 52 (da 69)
  • Roma           73 (manca da 59 estrazioni) – 25 e 13 (da 55) – 27 (da 51)
  • Torino          37 (manca da 75 estrazioni) – 50 e 25 (da 60) – 69 (da 54)
  • Venezia        31 (manca da 97 estrazioni) – 47 (da 85) – 57 (da 62)
  • Nazionale    49 (manca da 96 estrazioni) – 52 (da 74) – 78 (da 71)
     

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 31 luglio:

 

  • 32 (da 68) - 50 (da 65) - 11 (da 58) - 77 (da 57) - 48 (da 48) - 56 (da 44)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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