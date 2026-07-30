Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 30 luglio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di martedì 28 luglio
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 30 luglio 2026:
- Bari: 68 - 87 - 56 - 61- 24
- Cagliari: 87 - 73 - 60 - 89 - 10
- Firenze: 63 - 39 - 8 - 73 - 61
- Genova: 40 - 11 - 48 - 26 - 87
- Milano: 19 - 83 - 16 - 63 - 49
- Napoli: 50 - 19 - 83 - 39 - 80
- Palermo: 57 - 35 - 3 - 46 - 52
- Roma: 64 - 78 - 3 - 38 - 46
- Torino: 72 - 69 - 56 - 85 - 41
- Venezia: 42 - 9 - 36 - 43 - 48
- Nazionale: 55 - 33 - 80 - 70 - 25
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 30 luglio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 30 luglio sono:
9 - 11 - 19 - 35 - 39 - 40 - 42 - 50 - 56 - 57 - 60 - 63 - 64 - 68 - 69 - 72 - 73 - 78 - 83 - 87
Numero oro: 68
Doppio oro: 68 - 87
Extra: 3 - 8 - 10 - 16 - 24 - 26 - 36 - 38 - 43 - 46 - 48 - 49 - 61 - 85 - 89
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 30 luglio 2026:
La combinazione vincente è: 20 - 47 - 75 - 76 - 78 - 89
Il numero Jolly è: 9
Il numero Superstar è: 89
Jackpot del Superenalotto del 30-07-2026: 201.400.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 31-07-2026: 202.200.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote
Ecco le quote del Concorso Superenalotto/Superstar numero 121 di oggi:
SUPERENALOTTO
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 3 totalizzano Euro: 62.817,27
- Punti 4: 388 totalizzano Euro: 493,60
- Punti 3: 17.575 totalizzano Euro: 32,85
- Punti 2: 290.248 totalizzano Euro: 6,18
SUPERSTAR
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 49.360,00
- Punti 3SS: 103 totalizzano Euro: 3.285,00
- Punti 2SS: 1.597 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 10.405 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 20.918 totalizzano Euro: 5,00
ALTRE VINCITE
- Vincite Seconda Chance 50 Euro: 109 totalizzano Euro: 5.450,00
- Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.433 totalizzano Euro: 49.299,00
- Vincite WinBox 1: 2.312 totalizzano Euro: 57.800,00
- Vincite WinBox 2: 261.488 totalizzano Euro: 531.218,00
- Totale vincite Seconda Chance: 16.542
- Totale vincite WinBox: 263.800
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 31 luglio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 67 (manca da 139 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 118 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 97 estrazioni)
- Nazionale 49 (manca da 96 estrazioni)
- Venezia 47 (manca da 85 estrazioni)
- Milano 65 (manca da 84 estrazioni)
- Genova 63 (manca da 80 estrazioni)
- Milano 39 (manca da 77 estrazioni)
- Palermo 53 (manca da 76 estrazioni)
- Firenze 53 (manca da 75 estrazioni)
- Torino 37 (manca da 75 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 139 estrazioni) – 10 (da 118) – 21 (da 64)
- Cagliari 19 (manca da 70 estrazioni) – 62 (da 63) – 54 (da 59)
- Firenze 53 (manca da 75 estrazioni) – 66 e 16 (da 69) – 24 (da 66)
- Genova 63 (manca da 80 estrazioni) – 50 (da 71) – 78 (da 61)
- Milano 65 (manca da 84 estrazioni) – 39 (da 77) – 6 (da 66)
- Napoli 70 e 5 (mancano da 74 estrazioni) – 67 (da 70) – 39 (da 68)
- Palermo 53 (manca da 76 estrazioni) – 83 (da 72) – 52 (da 69)
- Roma 73 (manca da 59 estrazioni) – 25 e 13 (da 55) – 27 (da 51)
- Torino 37 (manca da 75 estrazioni) – 50 e 25 (da 60) – 69 (da 54)
- Venezia 31 (manca da 97 estrazioni) – 47 (da 85) – 57 (da 62)
- Nazionale 49 (manca da 96 estrazioni) – 52 (da 74) – 78 (da 71)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 31 luglio:
- 32 (da 68) - 50 (da 65) - 11 (da 58) - 77 (da 57) - 48 (da 48) - 56 (da 44)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record