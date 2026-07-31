Entrando nel dettaglio riguado a quali tessuti prediligere bisogna tenere conto che il lino è il materiale più traspirante, ma impiega più tempo ad asciugarsi. Meglio indossarlo con caldo secco rispetto a giornate molto umide. Il cotone assorbe bene il sudore, ma se si bagna tende a restare umido. Poliestere e nylon eliminano l'umidità più rapidamente e asciugano in fretta e sono quindi da preferire con caldo umido o se si prevedono attività sportive; infine la lana merino è traspirante, allontana l'umidità e trattiene meno gli odori. È allo studio anche lo sviluppo di materiali innovativi, progettati per ridurre il surriscaldamento corporeo. Per esempio un team di ricercatori cinese è riuscito a progettare un particolare tessuto smart che riesce a raffreddare il corpo di quasi 5°C. Questo materiale è stato realizzato combinando elementi che riflettono la luce visibile e ultravioletta, proprio come il teflon e il biossido di titanio usato nelle creme solari, insieme ad altri che invece hanno la capacità di rilasciare il calore, tra cui le fibre di acido polilattico. Il tessuto PCM, invece, riuscirebbe a immagazzinare il calore in eccesso quando si ha caldo e a restituirlo quando ci si raffredda.