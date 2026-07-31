I modelli muniti di tubo rappresentano, a tutti gli effetti, dei veri climatizzatori. Al loro interno - spiega Altroconsumo - è presente un circuito frigorifero con gas refrigerante che sottrae calore all'ambiente, immettendo aria fresca nella stanza ed espellendo quella calda verso l'esterno. A differenza dei climatizzatori tradizionali, tutto il sistema è racchiuso in un unico apparecchio: manca infatti l'unità esterna e il calore viene evacuato attraverso un tubo flessibile. Per funzionare è sufficiente collegare il dispositivo a una normale presa elettrica e sistemarlo preferibilmente vicino a una finestra o a un'apertura verso l'esterno, così da consentire il corretto smaltimento dell'aria calda.

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