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Cinema

Perché Anne Hathaway sta vivendo il momento più folle e libero della sua carriera

Paolo Nizza

Paolo Nizza

C’è una Anne Hathaway che torna a correre tra i corridoi di Runway accanto a Meryl Streep. E ce n’è un’altra che danza per otto ore al giorno dentro un fienile medievale per diventare una pop star sull’orlo del collasso. Tra il sequel di Il Diavolo veste Prada e il visionario Mother Mary di David Lowery e A24, l’attrice premio Oscar sta riscrivendo ancora una volta la propria immagine pubblica e forse anche il concetto stesso di diva contemporanea

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