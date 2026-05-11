C’è una Anne Hathaway che torna a correre tra i corridoi di Runway accanto a Meryl Streep. E ce n’è un’altra che danza per otto ore al giorno dentro un fienile medievale per diventare una pop star sull’orlo del collasso. Tra il sequel di Il Diavolo veste Prada e il visionario Mother Mary di David Lowery e A24, l’attrice premio Oscar sta riscrivendo ancora una volta la propria immagine pubblica e forse anche il concetto stesso di diva contemporanea