“Penso che faranno il tifo per lui. Continuo a paragonarlo a Jacob in Twilight ”. In un’intervista a MTV UK, Robert Pattinson ha descritto così il personaggio di Antinoo , un pretendente che ambisce alla mano di Penelope e al trono di Ulisse nel regno di Itaca, che interpreta nel film L’Odissea di Christopher Nolan . Nel 2008, l’attore aveva infatti recitato nella saga di Twilight, basata sui romanzi di Stephanie Meyer, dove aveva interpretato il vampiro Edward Cullen, ruolo che l’aveva lanciato nel mondo del cinema. Il collega Taylor Lautner, invece, aveva dato il volto al lupo mannaro Jacob Black, suo rivale in amore nei confronti di Bella Swan ( Kristen Stewart ). La saga aveva incluso i capitoli New Moon (2009), Eclipse (2010), Breaking Dawn – Parte 1 (2011) e Breaking Dawn – Parte 2 (2012). Ora, Pattinson ha paragonato il suo attuale ruolo di Antinoo proprio a quello di Jacob di Lautner. “Il tema centrale de L’Odissea è che Penelope non riesce a decidersi tra i due uomini e io cerco di aiutarla a prendere una decisione. Le dico: “Va bene così. È morto, rassegnati”".

L’adattamento del poema epico greco L’Odissea di Omero, il film L’Odissea di Christopher Nolan, racconta il lungo e pericoloso viaggio decennale verso casa dopo la guerra di Troia del re di Itaca Ulisse ( Matt Damon , che aveva già lavorato con il regista nelle pellicole Interstellar e Oppenheimer). Attraverso incredibili prove e incontri mitici, il sovrano cerca di raggiungere la moglie Penelope (Anne Hathaway) e il figlio Telemaco ( Tom Holland ). Il cast include anche Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Betnthal nel ruolo di Menelao, Corey Hawkins, Benny Safdie, Elliot Page, l’artista 10 volte candidato ai Grammy Awards Travis Scott, John Leguizamo, Himesh Patel, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Rafi Gavron, Shiloh Fernandaz, Mia Goth e molti altri. “L’Odissea di Christopher Nolan è la migliore sceneggiatura che io abbia mai letto”, aveva dichiarato nel settembre 2025 l’attore Tom Holland all’Agence France-Press. “Sarà epico in un modo diverso”, aveva aggiunto il collega Corey Hawkins in occasione del Toronto Film Festival. Sarà il primo lungometraggio di Hollywood girato interamente con telecamere IMAX. È stato infatti creato un nuovo involucro per la pellicola IMAX, chiamato “blimp”, in grado di ridurre il rumore prodotto dalle telecamere IMAX e di riprendere così le scene ricche di dialoghi sul grande formato.

NEL TRAILER LO SCONTRO TRA ULISSE E IL CICLOPE

Il trailer mostra nuove scene mozzafiato e anticipa lo scontro epico tra Ulisse e il Ciclope, la creatura mitologica che Christopher Nolan ha creato grazie all’uso di un insieme di animatronica e marionette e della performance di Bill Irwin (Interstellar). “Tutto nella sequenza del Ciclope è pensato per cercare di immaginare: come sarebbe una situazione del genere nella vita reale?”, ha dichiarato il regista in un’intervista alla rivista Empire. “Non si tratta di un approccio da libro di fiabe o da cartone animato, ma di un vero e proprio tentativo di immedesimarsi in Ulisse e nei suoi uomini. È una situazione terrificante”. Matt Damon ha aggiunto: “Bill faceva le voci e i rumori ed è stato con noi per tutto il tempo. All’ingresso della grotta c’era un ronzio. E lo si può sentire nel film, perché c’erano migliaia di api proprio all’imboccatura della grotta. Bisognava attraversare questa cortina di api per entrare”. Inoltre, il regista e il cast hanno girato la scena con 40 pecore. “L’odore era pungente, per così dire”, ha ricordato Nolan. “Sì, e dopo un po’ è diventato molto, molto umido e maleodorante. Ma ho costruito molte grotte in passato. Girare in una grotta vera è tutta un’altra cosa. Una volta che la roccia viene spostata a chiudere l’ingresso e ci si ritrova al buio, l’atmosfera è davvero opprimente. Ha dato un senso di realismo estremo”.