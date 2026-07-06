L'attore ha raccontato di aver trascorso il suo primo giorno di riprese convinto che Christopher Nolan detestasse la sua interpretazione, a causa dei continui stop imposti dal regista. La verità, però, era molto più semplice
Un debutto sul set da incubo, o almeno così sembrava. Tom Holland ha raccontato di aver trascorso il suo primo giorno di riprese di L'Odissea convinto che Christopher Nolan detestasse la sua interpretazione, a causa dei continui stop imposti dal regista. La verità, però, era molto più semplice: le cineprese Imax possono girare solo tre minuti alla volta. Il kolossal tratto dal poema omerico, con Matt Damon nei panni di Odisseo, arriva nelle sale il 17 luglio.
L'equivoco dei tre minuti
In un'intervista concessa a Fandango, Tom Holland ha ricordato il suo esordio sul set come uno dei momenti più intimidatori della sua carriera.
Impegnato in una scena con Jon Bernthal, Holland non riusciva a spiegarsi perché Nolan interrompesse continuamente le riprese, e ha iniziato a temere che il problema fosse la sua recitazione. L'attore non aveva mai lavorato con le cineprese Imax e ignorava un dettaglio tecnico fondamentale: i caricatori di pellicola di questo formato consentono di girare soltanto tre minuti consecutivi prima di dover essere sostituiti.
A salvarlo dall'ansia è stato il coordinatore degli stunt George Cottle, che gli ha spiegato la vera ragione di quegli stop continui. Un sollievo enorme per la star britannica, che ha confessato di essersi sentita, fino a quel momento, completamente inadeguata alla scena. Superato l'equivoco, Holland ha raccontato di aver lasciato il set quel giorno con una consapevolezza nuova, sentendosi finalmente a suo agio.
L'esperienza migliore della sua carriera
Nonostante l'inizio in salita, il bilancio di Tom Holland è entusiastico. Intervistato da GQ, l'attore ha definito il lavoro con Nolan la migliore esperienza mai vissuta su un set cinematografico, elogiando il regista e la produttrice Emma Thomas per un metodo di lavoro che, a suo dire, spiega perché i due siano considerati i migliori del settore. Holland ha parlato di un posto in prima fila per osservare un maestro del mestiere all'opera. Un impegno per cui ha persino chiesto a Sony di posticipare le riprese di Spider-Man: Brand New Day, una scelta che secondo lui si è rivelata vincente anche per il futuro del franchise Marvel.
Il kolossal evento dell'estate
L'Odissea segna una svolta tecnologica: è il primo lungometraggio della storia girato interamente con cineprese Imax, sviluppate appositamente in versione più leggera e silenziosa per gestire le scene dialogate. Il film racconta il decennale viaggio di ritorno di Odisseo verso Itaca dopo la guerra di Troia, tra mostri e divinità, mentre Penelope respinge i pretendenti e Telemaco parte alla ricerca del padre. Il cast è tra i più ricchi degli ultimi anni: Matt Damon è Odisseo, Anne Hathaway è Penelope, Robert Pattinson interpreta il pretendente Antinoo, Zendaya è Atena e Charlize Theron è Circe, con Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Elliot Page, Benny Safdie, Mia Goth e John Leguizamo a completare l'ensemble.