Questo traguardo conferisce al film un primato nel panorama del cinema di finzione. L’adattamento firmato da Christopher Nolan è infatti riuscito a raggiungere questo risultato prima di produzioni molto attese come Dune Parte Tre e Avengers: Doomsday, affermandosi come la prima opera fiction girata integralmente con questo formato.

Christopher Nolan porta Omero sul grande schermo

Per il suo nuovo lavoro, Christopher Nolan ha curato personalmente la sceneggiatura tratta dall’epopea di Omero. Al centro della narrazione si trova Ulisse, interpretato da Matt Damon, impegnato nel lungo e complesso viaggio verso Itaca, dove lo attendono Penelope, interpretata da Anne Hathaway, e Telemaco, cui presta il volto Tom Holland.

Il percorso del protagonista sarà accompagnato da un ampio ensemble di personaggi, elemento che apparteneva già alla struttura originaria del poema e che trova una naturale estensione nella grande produzione hollywoodiana. Zendaya interpreterà la dea Atena, mentre Charlize Theron vestirà i panni di Calypso. Lupita Nyong'o interpreterà il duplice ruolo di Elena di Troia e di sua sorella Clitemnestra, Robert Pattinson interpreterà Antinoo e Jon Bernthal darà volto a Menelao. Nel cast figurano inoltre Benny Safdie nel ruolo di Agamennone, Samantha Morton in quello di Circe, Bill Irwin nei panni di Polifemo e Mia Goth nel ruolo di Melanto.