Odissea, è uscito il nuovo poster che promette un grande spettacolo per il film di NolanCinema
L’attesa per il nuovo progetto cinematografico diretto dal cineasta britannico continua a crescere grazie alla diffusione di una nuova locandina promozionale ufficiale che mette in primo piano una delle sequenze più spettacolari del racconto omerico. L’immagine mostra Ulisse, interpretato da Matt Damon, alle prese con i giganteschi Lestrigoni, offrendo un assaggio della portata visiva che caratterizzerà il film in arrivo nelle sale dal 16 luglio 2026
L’attesa per Odissea, il nuovo progetto cinematografico diretto da Christopher Nolan, continua a crescere grazie alla diffusione di un nuovo poster ufficiale che mette in primo piano una delle sequenze più spettacolari del racconto omerico. L’immagine mostra infatti Ulisse, interpretato da Matt Damon, alle prese con i giganteschi Lestrigoni, offrendo un assaggio della portata visiva che caratterizzerà il film in arrivo nelle sale dal 16 luglio 2026.
Il materiale promozionale sottolinea con forza l’ambizione dell’opera e richiama immediatamente l’esperienza della visione in sala, elemento da sempre centrale nella concezione cinematografica del regista britannico.
In fondo a questo articolo potete vedere il nuovo poster della pellicola, pubblicato sull'account ufficiale di Instagram del film Odissea.
Un’immagine che celebra la spettacolarità e il formato IMAX
Nel nuovo manifesto promozionale, la figura di Ulisse si confronta direttamente con i temibili Lestrigoni, in una rappresentazione che punta a evidenziare il carattere monumentale della produzione. La composizione dell’immagine richiama non soltanto il respiro epico della vicenda, ma anche la scelta tecnica che distingue il progetto: Odissea è stato infatti realizzato interamente in IMAX.
Questo traguardo conferisce al film un primato nel panorama del cinema di finzione. L’adattamento firmato da Christopher Nolan è infatti riuscito a raggiungere questo risultato prima di produzioni molto attese come Dune Parte Tre e Avengers: Doomsday, affermandosi come la prima opera fiction girata integralmente con questo formato.
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Per il suo nuovo lavoro, Christopher Nolan ha curato personalmente la sceneggiatura tratta dall’epopea di Omero. Al centro della narrazione si trova Ulisse, interpretato da Matt Damon, impegnato nel lungo e complesso viaggio verso Itaca, dove lo attendono Penelope, interpretata da Anne Hathaway, e Telemaco, cui presta il volto Tom Holland.
Il percorso del protagonista sarà accompagnato da un ampio ensemble di personaggi, elemento che apparteneva già alla struttura originaria del poema e che trova una naturale estensione nella grande produzione hollywoodiana. Zendaya interpreterà la dea Atena, mentre Charlize Theron vestirà i panni di Calypso. Lupita Nyong'o interpreterà il duplice ruolo di Elena di Troia e di sua sorella Clitemnestra, Robert Pattinson interpreterà Antinoo e Jon Bernthal darà volto a Menelao. Nel cast figurano inoltre Benny Safdie nel ruolo di Agamennone, Samantha Morton in quello di Circe, Bill Irwin nei panni di Polifemo e Mia Goth nel ruolo di Melanto.
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Una produzione internazionale
La produzione del film Odissea è affidata allo stesso Christopher Nolan insieme a Emma Thomas. La colonna sonora porta la firma di Ludwig Göransson, mentre la direzione della fotografia è stata affidata a Hoyte van Hoytema. Al montaggio lavora Jennifer Lame, con Ruth De Jong impegnata come production designer ed Ellen Mirojnick responsabile dei costumi.
Le riprese hanno interessato numerose località distribuite in diversi Paesi. La lavorazione si è svolta tra Grecia, Marocco, Italia, Scozia, Islanda e California, dove sono state realizzate le sequenze ambientate nei teatri di posa. Un percorso produttivo articolato che accompagna la trasposizione cinematografica di uno dei racconti più celebri della tradizione occidentale e che il nuovo poster presenta come un’esperienza visiva di straordinaria ampiezza.
Di seguito potete vedere il nuovo poster del film Odissea.
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Credits: Webphoto e Ipa
L'Odissea, il cast del nuovo film di Christopher Nolan. FOTO
Il cineasta britannico a cui si deve il capolavoro “Oppenheimer” ha riunito un cast eccezionale per il suo adattamento dell’opera di Omero, “L’Odissea”. Il kolossal vedrà la partecipazione di grandi nomi di Hollywood, alcuni dei quali hanno già collaborato con il regista in passato. Le riprese inizieranno il mese prossimo, con un'uscita prevista per il 17 luglio 2026. Scopriamo quali sono i divi già confermati, da Charlize Theron a Matt Damon passando per Robert Pattinson (a cura di Camilla Sernagiotto)