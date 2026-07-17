Il mondo del cinema e della televisione dice addio a un'interprete capace di lasciare il segno tra grande schermo e serie di successo. Premiata con l'Oscar per un ruolo diventato iconico, si è spenta all'età di 81 anni

L'attrice irlandese Brenda Fricker è morta a 81 anni. Nel 1990 aveva conquistato il premio Oscar come miglior attrice non protagonista grazie all'interpretazione della madre del personaggio di Daniel Day-Lewis in Il mio piede sinistro (My Left Foot), diventando la prima attrice irlandese a vincere la prestigiosa statuetta. Nel corso della sua carriera ha conquistato anche il grande pubblico internazionale con il ruolo della "donna dei piccioni" in Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York (Home Alone 2), uno dei personaggi più ricordati del film.

Una lunga carriera tra teatro, tv e cinema

Nata a Dublino, Brenda Fricker aveva iniziato a recitare negli anni Sessanta tra teatro e televisione, prendendo parte alla prima soap opera irlandese Tolka Row e successivamente a produzioni come Coronation Street. Dal 1986 era entrata nel cast della serie medica della BBC Casualty, interpretando l'infermiera Megan Roach fin dal primo episodio. Rimasta uno dei volti storici dello show fino al 1990, era poi tornata più volte nella serie, facendo la sua ultima apparizione nel 2010. Il suo agente, Phil Belfield, l'ha ricordata definendola un'artista unica: "Non ne vedremo mai un'altra come lei e il mondo è più povero senza di lei".