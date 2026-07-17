Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

È morta l'attrice premio Oscar Brenda Fricker star di Mamma, ho riperso l'aereo

Cinema
©IPA/Fotogramma

Il mondo del cinema e della televisione dice addio a un'interprete capace di lasciare il segno tra grande schermo e serie di successo. Premiata con l'Oscar per un ruolo diventato iconico, si è spenta all'età di 81 anni

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

L'attrice irlandese Brenda Fricker è morta a 81 anni. Nel 1990 aveva conquistato il premio Oscar come miglior attrice non protagonista grazie all'interpretazione della madre del personaggio di Daniel Day-Lewis in Il mio piede sinistro (My Left Foot), diventando la prima attrice irlandese a vincere la prestigiosa statuetta. Nel corso della sua carriera ha conquistato anche il grande pubblico internazionale con il ruolo della "donna dei piccioni" in Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York (Home Alone 2), uno dei personaggi più ricordati del film.

Una lunga carriera tra teatro, tv e cinema

Nata a Dublino, Brenda Fricker aveva iniziato a recitare negli anni Sessanta tra teatro e televisione, prendendo parte alla prima soap opera irlandese Tolka Row e successivamente a produzioni come Coronation Street. Dal 1986 era entrata nel cast della serie medica della BBC Casualty, interpretando l'infermiera Megan Roach fin dal primo episodio. Rimasta uno dei volti storici dello show fino al 1990, era poi tornata più volte nella serie, facendo la sua ultima apparizione nel 2010. Il suo agente, Phil Belfield, l'ha ricordata definendola un'artista unica: "Non ne vedremo mai un'altra come lei e il mondo è più povero senza di lei".

Approfondimento

Sam Neill, l'attore è morto per una polmonite

Spettacolo: Ultime notizie

Stranger Things torna negli anni '80 con una speciale edizione VHS

Serie TV

Netflix ha celebrato il 10º anniversario della serie tv creata dai fratelli Duffer con una...

Gabry Ponte, annunciato un nuovo concerto all'Unipol Dome di Milano

Musica

Gabry Ponte è tra i DJ e produttori più acclamati a livello internazionale. L’artista si è...

I migliori film con Matt Damon, da Will Hunting all'Odissea di Nolan. FOTO

Cinema

Nato l'8 ottobre del 1970, la star del kolossal epico di Christopher Nolan ha iniziato a farsi...

19 foto
Progetto senza titolo - 1

Federico Aldrovandi, parte raccolta fondi per il film sulla sua vita

Cinema

Il 17 luglio, giorno del compleanno del diciottenne morto nel settembre 2025 a Ferrara per le...

Bad Bunny in concerto a Milano, come si fa a entrare nella Casita

Musica

Nel corso degli anni il cantante portoricano, all’anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, ha...

Spettacolo: Per te