Sam Neill, l'attore è morto per una polmonite

È stata una polmonite a stroncare l'attore Sam Neill , famoso per aver interpretato il paleontologo Alan Grant nel film "Jurassic Park". La star neozelandese è deceduta lunedì a 78 anni, ha annunciato la famiglia in un comunicato. "Sam è morto di polmonite. Prima di ammalarsi, aveva coraggiosamente combattuto e sconfitto il linfoma con una nuova terapia chiamata terapia CAR-T", ha dichiarato il suo agente, Philip Grenz, all'emittente pubblica Radio New Zealand "ho parlato con la sua famiglia e desidero chiarire alcuni dettagli per i suoi fan"ha aggiunto Grenz.

Funerali in forma privata

La famiglia dell'attore aveva precedentemente affermato che al momento della sua morte era in remissione dal cancro. Neill si era sottoposto a cure per il linfoma negli ultimi anni, ma nel 2026 aveva annunciato di essere in remissione grazie a una terapia genica che aveva modificato il suo sistema immunitario. "Dato che Sam era un uomo estremamente riservato che detestava i riflettori, la sua famiglia gli renderà omaggio con una cerimonia privata che si terrà nella sua fattoria in Nuova Zelanda, in una data ancora da definire", ha aggiunto Philip Grenz. Secondo quanto riferito, l'attore aveva girato quattro progetti nell'ultimo anno, tutti in uscita "nei prossimi mesi". La sua carriera comprende decine di titoli cinematografici e televisivi, come "Peaky Blinders" e "Caccia a Ottobre Rosso" oltre alla celeberrima produzione neozelandese "Lezioni di piano" di Jane Campion, uscito nel 1993.