Si è spento il 13 luglio 2026 a Sydney, in Australia. Dopo aver completato le riprese della pellicola Jurassic World - Il dominio del 2022 aveva rivelato di aver ricevuto una diagnosi di linfoma angioimmunoblastico a cellule T al terzo stadio, una forma di tumore del sangue che l’avrebbe costretto a sottoporsi a chemioterapia per il resto della sua vita. Lo scorso aprile aveva però annunciato di essere guarito dal tumore dopo quasi cinque anni Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Sam Neill, attore dei film Jurassic Park (1993) di Steven Spielberg, Jurassic Park III (2001) di Joe Johnston e Jurassic World - Il dominio (2022) di Colin Trevorrow, nonché di Lezioni di piano (1993) di Jane Campion, è morto il 13 luglio 2026 a Sydney, in Australia, all’età di 78 anni. Dopo aver completato le riprese dell'ultima pellicola, l’attore aveva rivelato di aver ricevuto una diagnosi di linfoma angioimmunoblastico a cellule T al terzo stadio, una forma di tumore del sangue che l’avrebbe costretto a sottoporsi a chemioterapia per il resto della sua vita. Lo scorso aprile aveva però annunciato di essere guarito dal tumore dopo quasi cinque anni. “È con immensa tristezza che la whānau [famiglia, ndr] di Sam Neill annuncia la sua scomparsa, avvenuta lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia. Sam era circondato dai suoi cari e si è spento con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita”, ha dichiarato in un comunicato la famiglia. “La perdita è stata improvvisa e inaspettata, ma siamo grati del fatto che Sam sia rimasto libero dal cancro. Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al personale del St Vincent’s Private Hospital per le incredibili cure prestate. Ulteriori dettagli saranno comunicati in seguito, ma per ora, a nome della famiglia, chiediamo di rispettare la loro privacy in questo momento di immenso dolore”.

LA CARRIERA, DAGLI ESORDI AGLI ANNI OTTANTA Nato il 14 settembre 1947 a Omagh, nell’Irlanda del Nord, e cresciuto in Nuova Zelanda, l’attore Sam Neill (all’anagrafe Nigel John Dermot Neill) non avrebbe mai immaginato una carriera nella recitazione, a causa di una grave balbuzie. Aveva però iniziato a lavorare in teatro mentre studiava all'Università di Canterbury, e in seguito aveva recitato nel film d’azione Unica regola vincere (1977) di Roger Donaldson, il primo lungometraggio girato in pellicola 35 mm in Nuova Zelanda. Due anni dopo aveva interpretato il disorientato corteggiatore dell’anticonformista e ambiziosa Sybylla Melvyn (Judy Davis) nel film d’esordio della regista Gillian Armstrong, La mia brillante carriera (1979), una delle opere principali della New Wave australiana degli anni Settanta che era presto diventata un successo mondiale, consacrando così sia i suoi protagonisti, sia la cineasta. Neill aveva poi recitato in due film horror, rispettivamente la sua prima grande produzione hollywoodiana, Conflitto finale (1981) di Graham Baker, dove aveva interpretato la versione adulta del figlio di Satana Damien Thom, e Possession (1981) di Andrzej Zulawski, dove lui e la co-protagonista Isabelle Adjani (che aveva vinto il premio come Miglior attrice al Festival di Cannes) avevano interpretato un angosciante doppio ruolo. Nel 1983 l'attore aveva poi ottenuto una nomination ai Golden Globes nella categoria Miglior attore in una miniserie e film per la TV, Reilly, l’asso delle spie, dove aveva interpretato in 12 episodi l’agente segreto britannico Sydney Reilly. Probabilmente, proprio questo ruolo l’aveva reso uno sei principali candidati a succedere a Roger Moore nei panni di James Bond, parte che però era stata infine affidata a Timothy Dalton nel 1987. Ancora, Neill aveva recitato al fianco di Meryl Streep nei film Plenty (1985) di Fred Schepisi, un adattamento dell’opera teatrale di David Hare dove aveva interpretato una spia britannica che riaccendeva una breve storia d’amore con una combattente della resistenza francese, e Un grido nella notte (1988), sempre di Schepisi, un dramma basato su un processo australiano dove le due star avevano interpretato un pastore e la moglie accusati della scomparsa e della presunta morte della loro figlia neonata. Neill aveva recitato anche insieme a Nicole Kidman nel thriller Ore 10: calma piatta (1989) di Phillip Noyce. Approfondimento Meryl Streep compie 75 anni, i suoi ruoli indimenticabili. FOTO