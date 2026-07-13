Sam Neill è morto a 78 anni a Sydney. Per tutti resterà l’Alan Grant di Jurassic Park, ma il suo talento più segreto era un altro: rendere il Male ragionevole. Dal marito divorato di Possession al colono che scambia l’amore per possesso in Lezioni di piano, dallo scettico di Il seme della follia allo scienziato dannato di Punto di non ritorno, dal cardinale Wolsey di I Tudors a Chester Campbell in Peaky Blinders: viaggio nelle stanze più buie di una filmografia luminosa, dove persino l’Inferno aveva buone maniere