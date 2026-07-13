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Nel 2002 ricevette un dottorato in lettere dalla University of Canterbury per il contributo dato alla cultura e allo spettacolo. In un’intervista raccontò che il suo nome di battesimo era Nigel e che il soprannome Sam gli era stato attribuito da un compagno di scuola. L’attore spiegò che il nuovo nome era nato perché Nigel veniva spesso preso in giro dai bulli.