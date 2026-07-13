Addio a Sam Neill, i film dell'attore di Caccia a Ottobre Rosso e Jurassic Park. FOTO
Sir Nigel John Dermot Neill, conosciuto artisticamente come Sam Neill,si è spento nelle scorse ore, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo che lo piange profondamente. È stato uno degli interpreti più versatili del cinema internazionale, con una carriera iniziata negli anni Settanta. Nel corso della sua attività ha lavorato in cinema, televisione e teatro, distinguendosi anche come regista, sceneggiatore e montatore. Ricordiamolo ripercorrendo la sua incredibile carriera.
A cura di Camilla Sernagiotto