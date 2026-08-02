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Sam Worthington, il Jake Sully di "Avatar" compie 50 anni: i suoi ruoli più famosi. FOTO

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Samuel Henry John Worthington, nato il 2 agosto 1976 a Godalming, è tra gli attori australiani più popolari degli ultimi anni. Sua è l'interpretazione di Jake Sully, il protagonista di "Avatar", trilogia fantascientifica di James Cameron ai primi posti tra i film per il maggior numero di incassi nella storia del cinema. Nel corso della sua carriera tuttavia l'artista ha spaziato fra vari generi, dall'azione all'horror fino al dramma

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