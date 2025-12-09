Fuoco e Cenere, il cast di Avatar presenta a Milano il nuovo capitolo

A Milano il cast di Avatar: Fuoco e Cenere – Sam Worthington, Stephen Lang, Bailey Bass, Trinity Jo-Li Bliss e Jack Champion – ha presentato il nuovo capitolo della saga di James Cameron, in sala dal 17 dicembre. Tra famiglia scelta, ecologia, innovazione tecnologica e il ritorno al cinema in sala, gli attori hanno raccontato temi, emozioni e visione del terzo film ambientato nel mondo di Pandora

La conferenza stampa italiana di Avatar: Fuoco e Cenere ha riportato a Milano l’universo creato da James Cameron, una delle saghe cinematografiche più amate e rivoluzionarie degli ultimi vent’anni. Il film, in uscita il 17 dicembre 2025, è il terzo capitolo dell’epopea dei Na’vi e della famiglia Sully e rappresenta un tassello fondamentale nel percorso della saga, rafforzando il ruolo di Avatar come franchise centrale del cinema contemporaneo.

Presenti all’incontro Sam Worthington (Jake Sully), Stephen Lang, Bailey Bass, Trinity Jo-Li Bliss e Jack Champion, protagonisti del cast di Avatar – Fuoco e Cenere, che hanno dialogato con la stampa su temi narrativi, messaggi ecologisti, impatto visivo, sviluppo dei personaggi e sul metodo di lavoro di James Cameron, confermando quanto questo nuovo capitolo sia determinante per l’evoluzione della saga.