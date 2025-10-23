Miley Cyrus, un'anteprima del brano scritto per Avatar: Fuoco e Cenere

La cantante ha raccontato sul suo profilo Instagram: “I temi del film, come l’unità, la guarigione e l’amore, risuonano profondamente nella mia anima, ed essere anche solo una piccola stella nell'universo creato dalla famiglia Avatar è davvero un sogno che si avvera”

Miley Cyrus ha scritto una canzone per Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film della saga cinematografica ideata da James Cameron . L’artista statunitense ha condiviso un breve estratto della canzone sul suo profilo Instagram che conta più di 210 milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Questo progetto ha per me un significato profondo”.

miley cyrus, il post su instagram

Miley Cyrus ha offerto un’anteprima della canzone scritta insieme a Mark Ronson e Andrew Wyatt per la pellicola in uscita tra poche settimane. L’artista ha pubblicato uno scatto sul suo profilo social: “Sono onorata di supportare Avatar: Fuoco e Cenere con una canzone originale che ho scritto insieme a Mark Ronson e Andrew Wyatt. Essendo stata personalmente colpita dal fuoco e ricostruita dalle sue ceneri, questo progetto ha per me un significato profondo”.

Miley Cyrus ha proseguito: “Grazie, Jim, per l'opportunità di trasformare quell'esperienza in medicina musicale. I temi del film, come l’unità, la guarigione e l’amore, risuonano profondamente nella mia anima, ed essere anche solo una piccola stella nell'universo creato dalla famiglia Avatar è davvero un sogno che si avvera”. Il filmato ha totalizzato più di tre milioni di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore. Al momento nessuna informazione per quanto riguarda la possibile data di distribuzione.