Miley Cyrus, un'anteprima del brano scritto per Avatar: Fuoco e Cenere

Miley Cyrus ha scritto una canzone per Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film della saga cinematografica ideata da James Cameron. L’artista statunitense ha condiviso un breve estratto della canzone sul suo profilo Instagram che conta più di 210 milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Questo progetto ha per me un significato profondo”.
miley cyrus, il post su instagram
Miley Cyrus ha offerto un’anteprima della canzone scritta insieme a Mark Ronson e Andrew Wyatt per la pellicola in uscita tra poche settimane. L’artista ha pubblicato uno scatto sul suo profilo social: “Sono onorata di supportare Avatar: Fuoco e Cenere con una canzone originale che ho scritto insieme a Mark Ronson e Andrew Wyatt. Essendo stata personalmente colpita dal fuoco e ricostruita dalle sue ceneri, questo progetto ha per me un significato profondo”.
Miley Cyrus ha proseguito: “Grazie, Jim, per l'opportunità di trasformare quell'esperienza in medicina musicale. I temi del film, come l’unità, la guarigione e l’amore, risuonano profondamente nella mia anima, ed essere anche solo una piccola stella nell'universo creato dalla famiglia Avatar è davvero un sogno che si avvera”. Il filmato ha totalizzato più di tre milioni di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore. Al momento nessuna informazione per quanto riguarda la possibile data di distribuzione.
Il terzo atteso capitolo della saga cinematografica farà il suo arrivo nelle sale italiane tra poche settimane, più precisamente il 17 dicembre. Confermati protagonisti Sam Worthington, Zoe Saldaña (FOTO), Sigourney Weaver e Stephen Lang. Nel cast anche Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet. Questa la breve sinossi distribuita dal canale YouTube del franchise: “James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova avventura immersiva con il Marine diventato leader Na'vi Jake Sully, la guerriera Na'vi Neytiri e la famiglia Sully”.
Avatar e il sequel Avatar - La via dell’acqua, usciti rispettivamente nel 2009 e nel 2025, hanno incassato globalmente oltre quattro miliardi di dollari al botteghino internazionale. Gli ultimi due capitoli della saga arriveranno sul grande schermo nel 2029 e nel 2031. Spazio anche a numerosi riconoscimenti, tra i quali ben quattro statuette agli Academy Awards: Miglior fotografia, Miglior scenografia e due volte Migliori effetti speciali.
Destiny Hope Cyrus è nata a Nashville il 23 novembre 1992. Diventata celebre in tutto il mondo con il ruolo di Hannah Montana nella sitcom omonima di Disney Channel, è esplosa come artista pop negli anni Dieci del Duemila affermandosi come personaggio di primo piano dello showbiz globale per i suoi progetti musicali, la sua vita privata, le sue love story e i suoi molti cambi di look e stile. Ecco una carrellata delle foto più belle