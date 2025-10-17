Esplora tutte le offerte Sky
Colombiana, il cast del film con Zoe Saldana stasera in tv

Va in onda su Italia 1, venerdì 17 ottobre, il film del 2001 diretto da Olivier Megaton. La pellicola si basa sulla sceneggiatura del sequel di Léon, scritto da Luc Besson

Festa Cinema Roma, il red carpet della seconda serata. FOTO

Cinema

La seconda serata della kermesse cinematografica vede protagonista sul red carpet, il cast del...

27 foto

Quelli che mi vogliono morto, il cast del film con Angelina Jolie

Cinema

Va in onda su Rai 2 venerdì 17 ottobre il film diretto da Taylor Sheridan, con Jolie nei panni di...

6 foto

X Factor 2025, chi sono i 12 concorrenti che andranno ai Live. FOTO

TV Show sky uno

Alle Last Call, i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco...

29 foto

I film e le serie tv più famose con Eugenio Franceschini. FOTO

Serie TV

L'attore 34enne nato a Verona è un talento versatile, attivo sia sul grande sia sul piccolo...

17 foto

    Jim Carrey potrebbe recitare nel live-action The Jetsons - I pronipoti

    Cinema

    La star di Hollywood è pronta a tornare sul grande schermo: è in trattative per interpretare...

    Tutta da Aggiustare, il nuovo spettacolo di Michela Andreozzi

    Spettacolo

    Lo spettacolo, scritto con Giorgio Scarselli, debutterà il 23 ottobre al Teatro Manzoni di Roma

    Frozen 3, la produzione del film d'animazione inizierà presto

    Cinema

    Kristen Bell (la voce di Anna la sorella di Elsa) ha condiviso alcune riflessioni relative al...