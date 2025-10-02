Lioness, la serie tv è rinnovata per una terza stagione

Esplora tutte le offerte Sky
Lioness, la serie tv con Zoe Saldana e Nicole Kidman rinnovata per una terza stagione

Già a inizio anno, gli addetti ai lavori sapevano che Lioness sarebbe tornata. L'ufficialità arriva solo ora, con la firma del contratto da parte di Nicole Kidman

Paramount+ ha confermato il rinnovo di Lioness. Il thriller con Zoe Saldaña e Nicole Kidman avrà una terza stagione (la seconda si è conclusa 10 mesi fa).

Il rinnovo di Nicole Kidman

Come riportato da Deadline, il rinnovo è arrivato più tardi del previsto perché, mentre Zoe Saldaña aveva già un contratto valido per tre stagioni, Nicole Kidman ha dovuto stipularne uno nuovo per la terza stagione, il che ha richiesto un po' di tempo.

 

La serie si è conclusa all'inizio del 2025, quando la terza stagione ha ricevuto il via libera in sordina, senza essere annunciata, poiché i produttori hanno dovuto gestire i fitti impegni cinematografici delle due protagoniste (il lungo intervallo tra la seconda e la terza stagione ha visto Saldaña unirsi a Kidman tra i vincitori dell'Oscar per la sua interpretazione in Emilia Pérez). Solamente ad agosto, si è diffusa la notizia della terza stagione di Lioness.

Di cosa parla Lioness

Serie TV statunitense creata da Taylor Sheridan, appartenente al genere spy-thriller, Lioness si concentra su Joe McNamara (interpretata da Zoe Saldaña), capo di un programma della CIA chiamato “Lioness”, che recluta operative femminili per missioni sotto copertura nella guerra al terrorismo. La prima stagione introduce Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), una giovane marine le cui esperienze personali accentuano il contrasto tra sacrificio personale e dovere professionale. Uno degli obiettivi della missione è infiltrarsi nella vita di Aaliyah, la figlia di un sospetto finanziatore terroristico, per raccogliere informazioni. La seconda, invece, sposta la scena in Messico nell'ambito della lotta al narcotraffico. Nel corso delle stagioni, Lioness esplora non solo l’azione e il pericolo delle operazioni sotto copertura, ma anche le tensioni interne tra leadership, i compromessi morali, l'equilibrio tra vita privata e responsabilità professionali.

 

La serie ha ricevuto un’accoglienza mista da parte della critica nella prima stagione (intorno al 56 % su Rotten Tomatoes), ma la seconda ha guadagnato consensi più alti grazie a una trama più serrata e a un maggior approfondimento dei personaggi. Non solo: Lioness è diventata una delle anteprime globali in assoluto più viste su Paramount+. 

