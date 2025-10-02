Lioness, la serie tv è rinnovata per una terza stagione

Paramount+ ha confermato il rinnovo di Lioness. Il thriller con Zoe Saldaña e Nicole Kidman avrà una terza stagione (la seconda si è conclusa 10 mesi fa).

Il rinnovo di Nicole Kidman

Come riportato da Deadline, il rinnovo è arrivato più tardi del previsto perché, mentre Zoe Saldaña aveva già un contratto valido per tre stagioni, Nicole Kidman ha dovuto stipularne uno nuovo per la terza stagione, il che ha richiesto un po' di tempo.

La serie si è conclusa all'inizio del 2025, quando la terza stagione ha ricevuto il via libera in sordina, senza essere annunciata, poiché i produttori hanno dovuto gestire i fitti impegni cinematografici delle due protagoniste (il lungo intervallo tra la seconda e la terza stagione ha visto Saldaña unirsi a Kidman tra i vincitori dell'Oscar per la sua interpretazione in Emilia Pérez). Solamente ad agosto, si è diffusa la notizia della terza stagione di Lioness.