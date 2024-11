Da "Yellowstone" a "Lioness", la televisione secondo Taylor Sheridan

Dietro a serie di successo come "Yellowstone", "Tulsa King" e "Lioness" c'è uno degli scrittori più importanti del grande e del piccolo schermo americano con un passato da attore. Sheridan a una parte della critica non piace. E non solo per le cose che produce, dirige e scrive, ma perché rappresenta la faccia dell’America più conservatrice. Il profilo e la carriera