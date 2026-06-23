Come per molte altre produzioni per il grande e piccolo schermo tratte dai romanzi di Harlan Coben, il rapporto tra verità e menzogna è centrale nella storia e anche in Ovunque tu sia, lo spettatore è inchiodato a una trama in cui un piccolo dettaglio è in grado di smuovere le premesse dando il via a una serie di eventi che innescano una corsa folle fino alla fine.

Così accade anche in questo caso, col protagonista che si mette alla ricerca della verità sul destino del figlio che potrebbe essere il bambino ritratto nella foto che gli viene mostrata mentre è in carcere.

Naturalmente, alla trama gialla, che si svolge a ritmo serratissimo, va affiancato il dramma familiare perché, prima di tutto, Ovunque tu sia è il racconto delle vicende di un padre che si tormenta per il figlio perduto.

L'incastro tra i generi, la scrittura e la trama, ricca di colpi di scena, fanno di questo thriller contemporaneo un prodotto che è più profondo di un semplice dramma giudiziario, all'altezza della fama di altre produzioni tratte dalle storie di Coben, tra cui spiccano le serie Missing You, The Stranger e Stay Close e i film Safe e Lazarus.