Ovunque tu sia, trama e cast della serie action thriller in streaming su NetflixSerie TV
Introduzione
Ovunque tu sia, la serie tratta dall'omonimo romanzo di Harlan Coben, è il nuovo progetto televisivo realizzato da una delle storie avvincenti del celebre scrittore statunitense. Lo show, che racconta la ricerca della verità sul figlio da parte di un padre accusato ingiustamente della sua morte, ha per protagonista la star australiana Sam Worthington, affiancata da Britt Lower, Madeleine Stowe e Milo Ventimiglia. In otto episodi, disponibili in streaming su Netflix, visibili anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
Ovunque tu sia, quando esce e dove vederla
Ovunque tu sia è una serie televisiva del 2026 distribuita da Netflix dal 18 giugno, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Lo show, che in originale è I Will Find You, nome del romanzo omonimo da cui è tratta la storia scritta da Harlan Coben, anche produttore esecutivo della serie, è il primo prodotto realizzato negli Stati Uniti adattato dal corpus dei libri dell'autore che collabora con Netflix da diversi anni.
La serie è composta da otto episodi, tutti disponibili in streaming fin dal giorno del rilascio.
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La trama della serie
David Burroughs, un professore di diritto, è stato incarcerato per l'omicidio di suo figlio Matthew, crimine che non ha commesso.
Cinque anni dopo i fatti, l'uomo riceve una visita dalla sua ex cognata, la giornalista investigativa Rachel Mills, che gli mostra una foto in cui il bambino, che all'epoca aveva tre anni, in realtà potrebbe essere vivo.
Lo scatto rimette in discussione il destino dell'uomo e tutte le sue certezze. Se Matthew è vivo, qualcuno lo ha rapito e ha intorbidito le acque per qualche ragione.
Borroughs prende una decisione drastica: evade dalla prigione per mettersi in cerca della verità e di suo figlio. Questo, mentre le autorità danno la caccia a lui.
Il cast della serie con Sam Worthington
La star australiana della saga di Avatar Sam Worthington è il protagonista di Ovunque tu sia, prodotto di genere action thriller, perfetto per le corde dell'attore che ha già recitato in numerose altre produzioni dello stesso tipo, l'ultima Fuze - Conto alla rovescia, al cinema in Italia a giugno (TUTTI I FILM AL CINEMA A GIUGNO).
Rachel Mills è la star di Scissione Britt Lower. Milo Ventimiglia, volto di This is Us, Heroes e Gilmore Girls, è uno dei personaggi principali della storia.
Nel cast ci sono ruoli anche per Madeleine Stowe (vista recentemente in IT - Welcome to Derry), Logan Browning (già nella serie Dear White People) e Jonathan Tucker (volto della serie Snowfall).
I temi della serie
Come per molte altre produzioni per il grande e piccolo schermo tratte dai romanzi di Harlan Coben, il rapporto tra verità e menzogna è centrale nella storia e anche in Ovunque tu sia, lo spettatore è inchiodato a una trama in cui un piccolo dettaglio è in grado di smuovere le premesse dando il via a una serie di eventi che innescano una corsa folle fino alla fine.
Così accade anche in questo caso, col protagonista che si mette alla ricerca della verità sul destino del figlio che potrebbe essere il bambino ritratto nella foto che gli viene mostrata mentre è in carcere.
Naturalmente, alla trama gialla, che si svolge a ritmo serratissimo, va affiancato il dramma familiare perché, prima di tutto, Ovunque tu sia è il racconto delle vicende di un padre che si tormenta per il figlio perduto.
L'incastro tra i generi, la scrittura e la trama, ricca di colpi di scena, fanno di questo thriller contemporaneo un prodotto che è più profondo di un semplice dramma giudiziario, all'altezza della fama di altre produzioni tratte dalle storie di Coben, tra cui spiccano le serie Missing You, The Stranger e Stay Close e i film Safe e Lazarus.