Fuze - Conto alla rovescia, trailer del film con Aaron Taylor-Johnson

Il film Fuze – Conto alla rovescia riunisce il regista David Mackenzie e l’attore Aaron Taylor-Johnson, che avevano già collaborato nel 2018 nella pellicola Outlaw King – Il re fuorilegge. “'Fuze è un thriller magistralmente realizzato con un cast britannico stellare guidato dai superbi Aaron Taylor-Johnson e Theo James. Con l'aiuto dei nostri fantastici partner internazionali, non vediamo l'ora di presentare questo thriller ad alta tensione al pubblico di tutto il mondo”, aveva dichiarato Sébastien Raybaud, fondatore e CEO di Anton. “Mentre ci addentriamo nella fase di post-produzione, è ormai chiaro che abbiamo tra le mani qualcosa di davvero speciale. La sceneggiatura ricca di azione, la magia tipica di Mackenzie che ricorda Hell or High Water, unita alle sensazionali interpretazioni di Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw, Saffron Hocking e Sam Worthington, non vediamo l'ora che il pubblico possa vederlo. E siamo entusiasti di avere a bordo distributori così incredibili, che saranno i nostri partner in questa avventura mentre portiamo il film in tutto il mondo”, aveva aggiunto uno degli altri produttori, Gillian Berrie.

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