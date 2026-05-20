Fuze - Conto alla rovescia, trailer del film con Aaron Taylor-Johnson

Fuze - Conto alla rovescia, il trailer e cosa sapere del film con Aaron Taylor-JohnsonCinema
Introduzione
Il film Fuze – Conto alla rovescia, scritto da Ben Hopkins, diretto da David Mackenzie (Hell or High Water) e con protagonisti Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train) e Theo James (The White Lotus), arriverà nei cinema il 17 giugno.
Quello che devi sapere
LA TRAMA
Secondo la sinossi ufficiale, nell’action thriller Fuze – Conto alla rovescia, “una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale viene rinvenuta in un affollato cantiere edile nella Londra contemporanea, costringendo a una massiccia evacuazione della città. Tra la crescente tensione e il caos, viene messa in atto un'audace operazione criminale che sfrutta l'evacuazione come copertura per una rapina meticolosamente pianificata. Mentre le autorità corrono contro il tempo per contenere la crisi, le alleanze si offuscano, i confini morali vengono oltrepassati e si susseguono una serie di colpi di scena calcolati”.
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IL CAST
Il cast del film Fuze – Conto alla rovescia include anche Sam Worthington (Avatar), Gugu Mbatha-Raw (Loki), Elham Ehsas (Homeland), Honor Swinton-Byrne (The Souvenir) e Saffron Hocking (Top Boy).
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UN FILM STELLARE
Il film Fuze – Conto alla rovescia riunisce il regista David Mackenzie e l’attore Aaron Taylor-Johnson, che avevano già collaborato nel 2018 nella pellicola Outlaw King – Il re fuorilegge. “'Fuze è un thriller magistralmente realizzato con un cast britannico stellare guidato dai superbi Aaron Taylor-Johnson e Theo James. Con l'aiuto dei nostri fantastici partner internazionali, non vediamo l'ora di presentare questo thriller ad alta tensione al pubblico di tutto il mondo”, aveva dichiarato Sébastien Raybaud, fondatore e CEO di Anton. “Mentre ci addentriamo nella fase di post-produzione, è ormai chiaro che abbiamo tra le mani qualcosa di davvero speciale. La sceneggiatura ricca di azione, la magia tipica di Mackenzie che ricorda Hell or High Water, unita alle sensazionali interpretazioni di Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw, Saffron Hocking e Sam Worthington, non vediamo l'ora che il pubblico possa vederlo. E siamo entusiasti di avere a bordo distributori così incredibili, che saranno i nostri partner in questa avventura mentre portiamo il film in tutto il mondo”, aveva aggiunto uno degli altri produttori, Gillian Berrie.
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