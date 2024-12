28 Anni Dopo, il trailer e cosa sapere del sequel dell'horror del 2002

“I giorni diventarono settimane, le settimane diventarono anni”, si legge nel trailer di 28 Anni Dopo, adesso disponibile online in lingua originale e in italiano. Il tempo è passato, lento ed inesorabile, nell'Inghilterra devastata dal virus letale della rabbia che ha infettato la popolazione e per i sopravvissuti, isolati in quarantena, nelle zone più remote del Paese, è tempo di uscire fuori dalle aree protette per una rischiosa missione. Ventotto anni dopo Aaron Taylor-Johson , si mette a capo di una missione che lo condurrà nel cuore dei centri abitati dagli infetti dominati da violenza e sopraffazione. L'uomo ha lasciato la comunità dove a cui appartiene anche una donna, Jodie Comer , che prova a gestire la famiglia tenendola al riparo dai pericoli. Lo scenario che accoglie l'avventuriero e il ragazzo al suo seguito è terribile: col tempo il virus è mutato e nuove minacce sono emerse . Il nuovo mondo post-apocalittico è diverso e ben più spaventoso di quello che aveva visto Jim ( Cillian Murphy ) ventotto anni prima.

Nel cast Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer e Ralph Fiennes

28 Anni Dopo vede nuovamente al lavoro Danny Boyle ed Alex Garland (che quest'anno ha diretto l'acclamato Civil War - LEGGI LA RECENSIONE) per una pellicola che si ricollega direttamente al film del 2002, 28 Giorni Dopo, con Cillian Murphy, Naomie Harris e Brendan Gleeson, cui è seguito un sequel nel 2007 firmato dallo spagnolo Juan Carlos Fresnadillo.

Il cuore del film è sempre l'epidemia e il virus letale ma la trama sviluppa questi argomenti allargando gli orizzonti a riflessioni più ampie sulla natura umana, la rabbia sociale e la sopravvivenza in un mondo devastato.

Nel cast, oltre ad Aaron Taylor-Johnson, presto al cinema con Nosferatu e Kraven - Il Cacciatore, e Ralph Fiennes, fresco di nomination ai Golden Globes per Conclave, ci sono anche Jack O'Connell, Erin Kellyman e Edvin Ryding.

Cillian Murphy, qui produttore esecutivo, è stato tirato in ballo a proposito di un cameo, una breve apparizione in grado di legare ancora di più il nuovo film col suo precedente - i fan sperano moltissimo in questa possibilità.

Il trailer online, oltre due minuti di immagini in anteprima, pubblicato in anche in alto e in basso alla pagina, riporta la data di uscita del lungometraggio, che sarà distribuito al cinema a partire dal 19 giugno 2025.