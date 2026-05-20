Come ammonisce Mallarmé, «un tratto ai dadi non abolirà mai la sorte». Lo sapeva bene George Lucas quando nel 1977 immaginò Guerre Stellari come un'opera autoconclusiva, e lo sanno benissimo quelli di casa Disney, che da quella galassia lontana lontana hanno estratto finora dodici film e oltre quindici serie televisive. Il franchise di Star Wars è diventato una macchina mitologica che divora se stessa e si rigenera come una stella di neutroni, e il sarcasmo di Brian De Palma durante quel leggendario primo screening con Spielberg — sulla debolezza concettuale della Forza — è oggi un'ironia retrospettiva di proporzioni cosmiche.

Eppure, e qui sta il paradosso che varrebbe la pena di imbottigliare come una riserva speciale, l'ultima propaggine di questa galassia infinita è anche la più scarica di hubris. The Mandalorian and Grogu (2026), co-scritto, diretto e co-prodotto da Jon Favreau, non vuole salvare l'universo né riscrivere il canone. Vuole soltanto raccontare la storia di un padre adottivo con l'elmetto perennemente calato e di un bambolotto verde di cinquant'anni che mangia con la stessa ingordigia con cui Oblomov procrastinava. «Le cose cambiano», avrebbe detto David Mamet. Ed è proprio questo cambiamento — sobrio, disincantato, quasi pudico — a rendere il film qualcosa di inaspettatamente commovente.