"Lift", su Netflix una nuova rapina impossibile: trama e cast del film

Il 12 gennaio arriva su Netflix un nuovo heist movie diretto da F. Gary Gray, già regista di “The Italian Job”. Girato anche in Italia con riprese a Venezia, Trieste e Cortina, è la storia di una banda che vuole rubare mezzo miliardo di dollari in oro da una cassaforte che si trova su un aereo a dodicimila metri da terra. Fra gli interpreti anche Jean Reno, Vincent D’Onofrio, Gugu Mbatha-Raw e Sam Worthington

Arriva il 12 gennaio su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) un nuovo heist movie che promette scintille: si tratta di Lift, ultimo lavoro del regista F. Gary Gray che in quanto a film incentrati su rapine vanta nel suo curriculum nientemeno che The Italian Job. Durante le riprese il cast - che vede fra gli altri Kevin Hart e Úrsula Corberó (Tokyo de La casa di carta) - ha girato molte scene anche in Italia in diverse location fra cui Venezia, Trieste e Cortina. Ecco cosa sappiamo su trama e personaggi.



La trama Lift è un altro tassello del genere heist movie, ovvero i film incentrati su rapine più o meno impossibili da realizzare. In questo caso troviamo un ladro professionista, Cyrus Whitaker, che insieme alla sua banda vuole rubare mezzo miliardo di dollari in oro da una cassaforte su un aereo a dodicimila metri da terra. L'unico modo per farlo? Rubare l'intero aereo.

Il cast Il protagonista Cyrus Whitaker ha il volto dell'attore Kevin Hart. Accanto a lui nella banda Úrsula Corberó nei panni della pilota Camilla, Vincent D'Onofrio (l'amico Denton), Billy Magnussen (lo scassinatore Magnus), Viveik Kalra (l'ingegnere Luc) e Yun Jee Kim (l'esperta di elettronica Mi-Sun). Gugu Mbatha-Raw è l'agente dell'Interpol Abby Gladwell, Sam Worthington è il suo capo Dennis Huxley e Jean Reno è il ricco e losco banchiere Lars Jorgensen. Nel cast anche l'attore italiano Stefano Skalkotos.

Le location Lift è stato girato in diverse parti del mondo, comprese le città di Londra e Belfast. Una buona parte del film è però ambientata in Italia con riprese effettuate in piazza San Marco e nella Scuola Grande di San Rocco a Venezia, al Castello di Miramare nel Golfo di Trieste e a Cortina.