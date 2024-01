I migliori film in uscita al cinema a gennaio

11/13 Levante

Pare parecchio Parigi. L’ultimo film di Leonardo Pieraccioni, in arrivo il 18 gennaio, è liberamente ispirato ai fratelli Michele e Gianni Bugli che - negli anni Ottanta - partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. Pellicola dedicata ai sognatori, vede Nino Frassica nei panni del padre malato, e Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua in quelli dei figli, che non si parlano da cinque anni ma fingono di portare il papà in viaggio senza in realtà uscire dai confini del maneggio

Pare Parecchio Parigi, il trailer del nuovo film di Leonardo Pieraccioni