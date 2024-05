Addio a Bernard Hill, interprete di Titanic e Il Signore degli Anelli

È morto all'età di 79 anni l'attore britannico noto soprattutto per i suoi ruoli del Capitano Edward Smith nel film premio Oscar del 1997 di James Cameron, e di Re Théoden nella trilogia firmata da Peter Jackson. A darne notizia la BBC

Una carriera straordinaria



Nato a Manchester nel 1944, Hill ha costruito una carriera lunga e prolifica che si è estesa per oltre cinque decenni. Ha recitato in numerosi film e serie televisive, conquistando il pubblico con la sua presenza scenica imponente e la sua recitazione intensa. Tra i suoi ruoli più noti ricordiamo anche quelli in "Gandhi", "Sogno di una notte di mezza estate" e "Valkyrie" e il direttore della prigione di San Quentin nel film "Fino a prova contraria" di Clint Eastwood .