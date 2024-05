Festival Cannes 2024, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO

3/10 ©Getty

Per i red carpet del 18 maggio a Cannes, il primo in ordine cronologico è stato quello del film Caught By The Tides, storia d'amore ambientata in Cina dai primi anni 2000 a oggi. In questo scatto Kelly Prehn, modella, influencer e imprenditrice britannica, sfila sul red carpet. Un abito-bomboniera in chiffon celeste, con tanto di strascico e balze, rende il suo look non tanto favoloso quanto piuttosto fiabesco... Il corpetto monospalla lascia sensualmente scoperta buona parte di schiena e décolleté, facendo da contraltare allo stile zuccheroso. Voto: 6.5





Lo speciale sul Festival di Cannes 2024