Enea, il trailer della pellicola di Pietro Castellitto

Cinema

Dall'ultimo capito di Indiana Jones a Super Mario Bros. - Il Film, passando per diverse commedie di Natale, ecco tutti i film da vedere in streaming a dicembre 2023

Marcel the shell - Sky Cinema Due. La commedia candidata a Oscar® e Golden Globe, adattamento dell’omonimo cortometraggio, esce il 7 dicembre. Protagonista del film è una conchiglia con un occhio di plastica e scarpe da ginnastica ai piedi. Marcel vive con la nonna Connie quando, grazie ad alcuni video postati sul web, diventa una celebrità. Così, gli autori di un famoso programma lo contattano per esaudire il suo sogno: ritrovare la sua famiglia

Papà scatenato - Sky Cinema Uno. Robert De Niro e Sebastian Maniscalco sono i protagonisti della divertente commedia in arrivo l’11 dicembre. Sebastian, italo-americano, lavora come manager in un hotel: per l'Independence Day viene invitato dai genitori della fidanzata Ellie, ricchi proprietari di una catena alberghiera, nella loro residenza. Suo padre Salvo, un uomo vecchio stampo d’origine siciliana, insiste per accompagnarlo. E quell’incontro tra famiglie darà vita a un’esilarante serie di equivoci