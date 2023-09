Mostra del Cinema di Venezia 2023, oggi Pietro Castellitto. DIRETTA

La settima giornata dell’80ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia ospita due film in Concorso: Enea di Pietro Castellitto, anche interprete al fianco di Benedetta Porcaroli e del padre Sergio, e Zielona granica (Il confine verde) di Agnieszka Holland. Attesi tra i Fuori Concorso Hit Man di Richard Linklater e il documentario Ryuichi Sakamoto: Opus di Neo Sora. Debutta invece a Orizzonti Extra Day of the Fight, opera prima da regista di Jack Huston. Nella giornata di ieri presentati in Concorso Priscilla di Sofia Coppola e Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist) di Ryusuke Hamaguchi, mentre Fuori Concorso Coup de Chance di Woody Allen e The Penitent - A Rational Man, che ha segnato il ritorno alla regia di Luca Barbareschi. Alle Giornate degli Autori (Notti Veneziane) invece la prima prova da regista di Alessandro Roia con Con la grazia di un dio. Molte le star sul tappeto rosso per le anteprime (LE PAGELLE AI LOOK).

