Essere amici da sempre non preserva da sorprese poco piacevoli perché possono esserci in qualunque momento l'episodio o la situazione in cui le cose cambiano. Basti pensare al romanzo "Stand by Me" di Stephen King, poi diventato un film epico. Questa frattura viene indagata da Tommaso Frangini in "Foto di Gruppo", il cortometraggio, in concorso alla 80^ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella sezione Settimana Internazionale della Critica. La produzione è di RossoFilm con la collaborazione di Eclettica, un collettivo milanese di cinema giovane fondato da Riccardo Copreni.