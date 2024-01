Lift, il trailer finale del film con Kevin Hart

Cinema

Il ragazzo e l’airone. L’1 gennaio arriva al cinema il nuovo lungometraggio di Hayao Miyazaki. Durante la II Guerra Mondiale, il dodicenne Mahito corre verso l’ospedale in fiamme dove lavora sua madre, ma non riesce a salvarla. L’anno successivo si trasferisce fuori città, nella villa in cui vive la zia Natsuko, che è in realtà la sua matrigna. La mamma gli manca moltissimo, e lui non riesce ad accettare la situazione. Riuscirà a trovare la sua strada grazie a un airone cinerino, arzille vecchiette e strambi personaggi