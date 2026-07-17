Tra il desiderio di concedere maggiore autonomia a un figlio adolescente e la preoccupazione per la sicurezza nelle grandi città. In un recente sfogo, la conduttrice ha spiegato perché preferisce, almeno per il momento, limitare alcune uscite in compagnia degli amici

Melissa Satta, showgirl, modella e conduttrice televisiva ha raccontato di essere molto prudente quando si tratta della libertà del figlio dodicenne. Pur riconoscendo il suo desiderio di uscire con gli amici, la conduttrice ha spiegato di preferire accompagnarlo personalmente o di sapere sempre dove si trovi, soprattutto quando si tratta di spostarsi a Milano. A preoccuparla è il clima di insicurezza percepito in alcune zone della città, che la porta a rimandare il momento in cui il ragazzo potrà muoversi in completa autonomia.