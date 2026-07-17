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Melissa Satta preoccupata per il figlio: "A Milano ti picchiano per un paio di scarpe"

Spettacolo

Tra il desiderio di concedere maggiore autonomia a un figlio adolescente e la preoccupazione per la sicurezza nelle grandi città. In un recente sfogo, la conduttrice ha spiegato perché preferisce, almeno per il momento, limitare alcune uscite in compagnia degli amici

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Melissa Satta, showgirl, modella e conduttrice televisiva ha raccontato di essere molto prudente quando si tratta della libertà del figlio dodicenne. Pur riconoscendo il suo desiderio di uscire con gli amici, la conduttrice ha spiegato di preferire accompagnarlo personalmente o di sapere sempre dove si trovi, soprattutto quando si tratta di spostarsi a Milano. A preoccuparla è il clima di insicurezza percepito in alcune zone della città, che la porta a rimandare il momento in cui il ragazzo potrà muoversi in completa autonomia.

La paura di una mamma

A motivare questa scelta sono anche episodi di cronaca che, secondo Satta, impongono maggiore attenzione da parte dei genitori. La conduttrice ha raccontato di aver spiegato al figlio dodicenne che oggi, in alcuni casi, si può diventare bersaglio di aggressioni o rapine anche per un paio di scarpe particolarmente costose, un timore che la induce a essere particolarmente protettiva. Pur consapevole dell'importanza di concedergli gradualmente maggiore indipendenza, ha ribadito di volerlo fare con cautela, valutando tempi e situazioni.

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