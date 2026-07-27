L’ultima regina – Firebrand, il film stasera in prima TV su Sky Cinema

Arriva in prima TV su Sky Cinema L’ultima regina – Firebrand, il thriller storico diretto da Karim Aïnouz con Alicia Vikander e Jude Law. Il film, presentato in concorso al Festival di Cannes, debutta lunedì 27 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand anche in 4K. Tratto dal romanzo La mossa della regina di Elizabeth Fremantle, racconta gli ultimi anni del regno di Enrico VIII attraverso Katherine Parr, sesta moglie del sovrano, costretta a lottare per sopravvivere tra intrighi e potere

Diretto dal regista brasiliano-algerino Karim Aïnouz, L’ultima regina – Firebrand è tratto dal romanzo La mossa della regina di Elizabeth Fremantle e porta sullo schermo la figura di Katherine Parr, sesta e ultima moglie di Enrico VIII, una delle personalità femminili più influenti e meno raccontate della storia inglese. Accanto ad Alicia Vikander, nel ruolo della regina, Jude Law offre una sorprendente interpretazione di un Enrico VIII ormai consumato dalla malattia, sempre più paranoico e imprevedibile.

Un intenso thriller storico che rilegge gli ultimi anni del regno di Enrico VIII attraverso lo sguardo di una donna determinata a sopravvivere in un mondo dominato dal potere maschile. Arriva su Sky Cinema in prima TV L’ultima regina – Firebrand, il film diretto da Karim Aïnouz, presentato in concorso al 77° Festival di Cannes, con Alicia Vikander e Jude Law. Il film esordirà lunedì 27 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Lontano dal tradizionale dramma in costume, Aïnouz costruisce un'opera che fonde tensione psicologica e thriller politico, trasformando la corte dei Tudor in uno spazio dominato da sospetti, intrighi e lotte di potere. Attraverso lo sguardo di Katherine Parr, il film restituisce il ritratto di una donna colta, determinata e sorprendentemente moderna, capace di sfidare le convenzioni del proprio tempo nel tentativo di affermare le proprie idee e conquistare la libertà in un mondo che non lasciava spazio all'autonomia femminile.

La sinossi di L’ultima regina – Firebrand

Nella sanguinosa Inghilterra dei Tudor, Katherine Parr, la sesta e ultima moglie del re Enrico VIII, viene nominata reggente mentre il tiranno Enrico è in guerra all'estero. Katherine ha fatto tutto il possibile per promuovere un futuro basato sulle sue convinzioni protestanti radicali. Quando il re, sempre più malato e paranoico, ritorna, scaglia la sua furia contro i radicali, accusando di tradimento l'amica d'infanzia di Katherine e bruciandola sul rogo. Inorridita e in lutto, ma costretta a negarlo, Katherine si trova a lottare per la propria sopravvivenza. La cospirazione riecheggia nel palazzo. Tutti trattengono il respiro: sperano che la regina commetta un errore, che Enrico la decapiti come altre mogli prima di lei. Con la speranza di un futuro libero dalla tirannia in bilico, Katherine si arrenderà all'inevitabile per il bene del re e del paese?

L’ultima regina – Firebrand | lunedì 27 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su Now. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.