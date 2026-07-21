Ci sono coppie di Hollywood che durano una stagione e altre che attraversano i decenni senza clamore. Matt Damon e Luciana Barroso appartengono alla seconda categoria: sposati dal dicembre 2005, hanno appena tagliato il traguardo dei vent'anni insieme.

E l'attore, oggi al cinema con Odissea di Christopher Nolan (LO SPECIALE) ha scelto proprio questo momento per raccontare cosa tiene in piedi la loro unione.

In un'intervista concessa a People, Damon ha parlato senza giri di parole: "C'è tanto amore e rispetto alla base della relazione, e tanta fiducia. È costruita su fondamenta molto solide". E ha aggiunto che, mentre entrambi continuano a crescere e a evolvere come persone, il matrimonio con Luciana resta la cosa più bella della sua vita.

Un incontro in un bar di Miami e quattro figlie

La loro storia è nota, ma vale la pena riavvolgerla. I due si sono conosciuti nell'aprile del 2003 in un locale di Miami dove Luciana lavorava come barista: un colpo di fulmine che due anni dopo li ha portati all'altare, con una cerimonia privata nel dicembre 2005.

Insieme Matt e Luciana hanno costruito una famiglia con quattro figlie: Alexia, 27 anni, nata dal precedente matrimonio della donna e adottata dall'attore, e poi Isabella, 20, Gia, 17, e Stella, 15.

Negli anni Luciana Barroso è rimasta lontana dai riflettori, ma il legame con il marito si è esteso anche al lavoro: è diventata partner di Artists Equity, la casa di produzione fondata da Damon e Ben Affleck, e ha prodotto due film con il marito protagonista, The Instigators e The Rip.