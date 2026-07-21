A vent'anni dalle nozze, l'attore racconta il segreto di uno dei matrimoni più solidi di Hollywood: amore, rispetto, fiducia e una regola "non negoziabile" che la famiglia rispetta ogni sera
Ci sono coppie di Hollywood che durano una stagione e altre che attraversano i decenni senza clamore. Matt Damon e Luciana Barroso appartengono alla seconda categoria: sposati dal dicembre 2005, hanno appena tagliato il traguardo dei vent'anni insieme.
E l'attore, oggi al cinema con Odissea di Christopher Nolan (LO SPECIALE) ha scelto proprio questo momento per raccontare cosa tiene in piedi la loro unione.
In un'intervista concessa a People, Damon ha parlato senza giri di parole: "C'è tanto amore e rispetto alla base della relazione, e tanta fiducia. È costruita su fondamenta molto solide". E ha aggiunto che, mentre entrambi continuano a crescere e a evolvere come persone, il matrimonio con Luciana resta la cosa più bella della sua vita.
Un incontro in un bar di Miami e quattro figlie
La loro storia è nota, ma vale la pena riavvolgerla. I due si sono conosciuti nell'aprile del 2003 in un locale di Miami dove Luciana lavorava come barista: un colpo di fulmine che due anni dopo li ha portati all'altare, con una cerimonia privata nel dicembre 2005.
Insieme Matt e Luciana hanno costruito una famiglia con quattro figlie: Alexia, 27 anni, nata dal precedente matrimonio della donna e adottata dall'attore, e poi Isabella, 20, Gia, 17, e Stella, 15.
Negli anni Luciana Barroso è rimasta lontana dai riflettori, ma il legame con il marito si è esteso anche al lavoro: è diventata partner di Artists Equity, la casa di produzione fondata da Damon e Ben Affleck, e ha prodotto due film con il marito protagonista, The Instigators e The Rip.
La regola d'oro: la cena in famiglia, ogni sera
Ma il vero pilastro quotidiano del matrimonio, ha rivelato l'attore, è un rito semplicissimo. "Ceniamo in famiglia ogni sera, ed è una cosa non negoziabile. È sempre stato così", ha spiegato Damon a People. Una regola che non ammette eccezioni, anche se da sola non basta: "Una delle mie figlie ha detto: 'Beh, la cena in famiglia... ieri sera non abbiamo parlato'. E ci siamo resi conto che aveva ragione", ha ammesso, sottolineando quanto sia facile perdersi nella routine dimenticando perché la si è costruita.
Con due figlie già fuori casa e le altre due prossime a spiccare il volo, Damon e Luciana si preparano al "nido vuoto": "Stiamo parlando molto di presenza, di essere davvero nel momento. Non puoi rallentare il tempo: l'unico modo è esserci davvero". Una filosofia che, dopo vent'anni, sembra funzionare.
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Nato l'8 ottobre del 1970, la star del kolossal epico di Christopher Nolan ha iniziato a farsi conoscere a metà degli anni '90. Con 'Will Hunting - Genio ribelle' ha ottenuto la prima candidatura all'Oscar come miglior attore (vincendo invece la statuetta per la sceneggiatura). Da quel momento, la sua carriera è sempre stata in ascesa. Prolifico e versatile, è tra gli interpreti più richiesti di Hollywood. Scopriamo la carriera dell'attore che si cala nei panni di Ulisse