Odissea, il cast racconta come è stato girare il film con Nolan. VIDEO

Il racconto del cast offre uno sguardo su uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni, capace di segnare una svolta nel cinema contemporaneo. Tra set monumentali e una produzione fuori scala, il film si propone come un kolossal che punta a superare i limiti del linguaggio spettacolare, trasformando il mito di Omero in un racconto moderno



Com’è stato girare uno dei film più ambiziosi della stagione? Il racconto del cast dell’“Odissea” di Christopher Nolan (LA RECENSIONE), già campione d’incassi al botteghino e in odore di Oscar, ora nelle sale ci offre uno sguardo autentico di cosa può significare lavorare ad un progetto costruito su una scala eccezionale.

Fin dal primo giorno, ricorda Matt Damon, il tono era chiaro: “Questo sarà un film tosto”. Una frase che sintetizza una produzione complessa, fondata su un impegno condiviso tra cast e troupe.

Una produzione oltre gli standard del kolossal

Dalle testimonianze emerge soprattutto la dimensione dell’operazione. Robert Pattinson parla di un lavoro paragonabile a “nove film” concentrati nello stesso arco di tempo, rendendo l’idea della portata del progetto.

Non si tratta solo di numeri. L’“Odissea” si presenta come un esperimento che punta a ridefinire gli standard del kolossal contemporaneo, dove la scala produttiva diventa parte integrante del racconto.

Il lavoro sul set tra collaborazione e visione

Le immagini del video (che potete vedere in alto in questa pagina) restituiscono il senso di un processo fortemente condiviso. “Se remano tutti nella stessa direzione, diventa davvero possibile”, spiega Damon.

Anne Hathaway parla di una “squadra pazzesca”, capace di trasformare rapidamente le indicazioni del regista in immagini. Un metodo consolidato, che consente a Nolan di gestire una macchina produttiva così complessa senza perdere coerenza.

Ambizione e ricerca di qualcosa in più

A caratterizzare il progetto è anche l’approccio creativo. Zendaya descrive l’esperienza sul set come “addirittura più incredibile di quanto la mente possa immaginare”, evidenziando una tensione costante verso risultati sempre più ambiziosi.

Himesh Patel sottolinea invece la fiducia del regista nella squadra, un elemento che permette di valorizzare ogni contributo all’interno di una visione comune.

Il film come punto di sintesi



Infine per Tom Holland, “Odissea” rappresenta un momento chiave nella carriera di Nolan, “al massimo della sua forma”. Una definizione che richiama l’ambizione del progetto e la volontà di spingersi oltre nel cinema spettacolare.

In questo senso, il racconto della lavorazione diventa una chiave di lettura del film: un kolossal che usa la propria scala per ridefinire il rapporto tra mito e contemporaneità.