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Lo speciale sull'Odissea di Christopher Nolan
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L'Odissea di Christopher Nolan, trionfo al botteghino e record di incassi

Cinema
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Un debutto travolgente al botteghino mondiale conferma il successo del nuovo kolossal ispirato al poema di Omero. Gli incassi dei primi giorni hanno già permesso di recuperare l'ingente investimento produttivo, firmando uno dei migliori esordi dell'anno

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Incassi da record per il kolossal di Nolan, L'Odissea (LO SPECIALE) che al debutto ha conquistato il botteghino mondiale con 259 milioni di dollari, di cui 120 milioni raccolti negli Stati Uniti e il resto proveniente da 73 mercati internazionali. In Italia il film ha incassato 7,5 milioni di euro nei primi tre giorni di programmazione. Un risultato che ha consentito al regista Christopher Nolan di recuperare già il costo di produzione della pellicola, la più ambiziosa e costosa della sua carriera: circa 250 milioni di dollari, ai quali si aggiungono altri 125 milioni investiti nella promozione. Girato tra Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, il film ha superato al debutto anche Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, e ha segnato il miglior esordio dell'anno per un live-action, oltre a diventare il miglior opening di sempre per Matt Damon nel ruolo di Ulisse.

numeri da record

Con questi numeri, il nuovo lavoro di Nolan supera persino le partenze di The Dark Knight Rises e Oppenheimer, firmando il miglior debutto della sua filmografia. Negli Stati Uniti ha dominato il weekend davanti al live-action Moana, mentre a livello globale è il terzo miglior esordio del 2026, preceduto soltanto da Toy Story 5 e The Super Mario Galaxy Movie. Nolan, però, ha ammesso che la realizzazione del kolossal lo ha messo a dura prova. Intervistato da Today della NBC, ha spiegato di aver raggiunto il limite delle proprie energie e di non prevedere un ritorno sul set prima di almeno tre anni: "È l'Odissea, doveva essere un'impresa difficile. Se non lo fosse stata, non avremmo fatto bene il nostro lavoro".

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I migliori film con Matt Damon, da Will Hunting all'Odissea di Nolan. FOTO

Nato l'8 ottobre del 1970, la star del kolossal epico di Christopher Nolan ha iniziato a farsi conoscere a metà degli anni '90. Con 'Will Hunting - Genio ribelle' ha ottenuto la prima candidatura all'Oscar come miglior attore (vincendo invece la statuetta per la sceneggiatura). Da quel momento, la sua carriera è sempre stata in ascesa. Prolifico e versatile, è tra gli interpreti più richiesti di Hollywood. Scopriamo la carriera dell'attore che si cala nei panni di Ulisse 

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