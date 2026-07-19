Incassi da record per il kolossal di Nolan, L'Odissea (LO SPECIALE) che al debutto ha conquistato il botteghino mondiale con 259 milioni di dollari, di cui 120 milioni raccolti negli Stati Uniti e il resto proveniente da 73 mercati internazionali. In Italia il film ha incassato 7,5 milioni di euro nei primi tre giorni di programmazione. Un risultato che ha consentito al regista Christopher Nolan di recuperare già il costo di produzione della pellicola, la più ambiziosa e costosa della sua carriera: circa 250 milioni di dollari, ai quali si aggiungono altri 125 milioni investiti nella promozione. Girato tra Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, il film ha superato al debutto anche Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, e ha segnato il miglior esordio dell'anno per un live-action, oltre a diventare il miglior opening di sempre per Matt Damon nel ruolo di Ulisse.

numeri da record

Con questi numeri, il nuovo lavoro di Nolan supera persino le partenze di The Dark Knight Rises e Oppenheimer, firmando il miglior debutto della sua filmografia. Negli Stati Uniti ha dominato il weekend davanti al live-action Moana, mentre a livello globale è il terzo miglior esordio del 2026, preceduto soltanto da Toy Story 5 e The Super Mario Galaxy Movie. Nolan, però, ha ammesso che la realizzazione del kolossal lo ha messo a dura prova. Intervistato da Today della NBC, ha spiegato di aver raggiunto il limite delle proprie energie e di non prevedere un ritorno sul set prima di almeno tre anni: "È l'Odissea, doveva essere un'impresa difficile. Se non lo fosse stata, non avremmo fatto bene il nostro lavoro".