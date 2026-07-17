Introduzione

Trasportare sul grande schermo un’opera come L’Odissea significa necessariamente confrontarsi con un testo che, da secoli, appartiene all’immaginario collettivo. Ogni adattamento cinematografico comporta scelte, tagli e trasformazioni: il cinema deve condensare una narrazione complessa, sostituire le descrizioni con immagini e trovare un equilibrio tra fedeltà all’originale e nuove esigenze narrative.

Christopher Nolan ha affrontato il poema omerico prendendosi numerose libertà, costruendo un Odisseo (Ulisse, per i più) diverso rispetto all’eroe conosciuto attraverso la tradizione classica. La sua versione presenta infatti un protagonista segnato dal trauma, un reduce consumato dal senso di colpa per aver provocato, con il proprio inganno, la fine di una civiltà e, con le proprie decisioni, la morte dei suoi uomini.

Una scelta che può sorprendere chi conosce bene il testo, ma che rientra nella natura stessa degli adattamenti. L’Odissea non è un’opera intoccabile e ogni trasposizione cinematografica rappresenta inevitabilmente una reinterpretazione. Il film di Nolan, inoltre, nasce con l’ambizione di raggiungere un pubblico molto ampio, anche spettatori lontani dall’epica classica e più abituati a un immaginario mitologico legato ai cinecomic e a personaggi come Thor, conosciuto però attraverso il fumetto.

Prima del film di Nolan, molti spettatori avevano già costruito il proprio rapporto con il poema attraverso altre rappresentazioni. Una generazione che ha studiato greco e latino ha conosciuto L’Odissea anche attraverso la serie televisiva in otto puntate di Franco Rossi, rimasta memorabile per le introduzioni di Giuseppe Ungaretti e soprattutto per il Polifemo inquietante realizzato da Mario Bava. A questo immaginario si aggiunse anche la versione parodistica musicale della Biblioteca di Studio 1 realizzata dal quartetto Cetra.





Scopriamo di seguito cosa cambia tra L’Odissea di Omero e quella di Christopher Nolan. Ecco le principali differenze tra il poema e il film.