Introduzione
Trasportare sul grande schermo un’opera come L’Odissea significa necessariamente confrontarsi con un testo che, da secoli, appartiene all’immaginario collettivo. Ogni adattamento cinematografico comporta scelte, tagli e trasformazioni: il cinema deve condensare una narrazione complessa, sostituire le descrizioni con immagini e trovare un equilibrio tra fedeltà all’originale e nuove esigenze narrative.
Christopher Nolan ha affrontato il poema omerico prendendosi numerose libertà, costruendo un Odisseo (Ulisse, per i più) diverso rispetto all’eroe conosciuto attraverso la tradizione classica. La sua versione presenta infatti un protagonista segnato dal trauma, un reduce consumato dal senso di colpa per aver provocato, con il proprio inganno, la fine di una civiltà e, con le proprie decisioni, la morte dei suoi uomini.
Una scelta che può sorprendere chi conosce bene il testo, ma che rientra nella natura stessa degli adattamenti. L’Odissea non è un’opera intoccabile e ogni trasposizione cinematografica rappresenta inevitabilmente una reinterpretazione. Il film di Nolan, inoltre, nasce con l’ambizione di raggiungere un pubblico molto ampio, anche spettatori lontani dall’epica classica e più abituati a un immaginario mitologico legato ai cinecomic e a personaggi come Thor, conosciuto però attraverso il fumetto.
Prima del film di Nolan, molti spettatori avevano già costruito il proprio rapporto con il poema attraverso altre rappresentazioni. Una generazione che ha studiato greco e latino ha conosciuto L’Odissea anche attraverso la serie televisiva in otto puntate di Franco Rossi, rimasta memorabile per le introduzioni di Giuseppe Ungaretti e soprattutto per il Polifemo inquietante realizzato da Mario Bava. A questo immaginario si aggiunse anche la versione parodistica musicale della Biblioteca di Studio 1 realizzata dal quartetto Cetra.
Scopriamo di seguito cosa cambia tra L’Odissea di Omero e quella di Christopher Nolan. Ecco le principali differenze tra il poema e il film.
Quello che devi sapere
Polifemo: il Ciclope perde il confronto con Ulisse
Tra gli episodi più attesi della trasposizione de L'Odissea c’era sicuramente quello di Polifemo, anche per la costruzione di un animatronic del Ciclope alto sei metri. Nel poema omerico, Ulisse e i suoi uomini entrano nella grotta del mostro mentre cercano cibo. I compagni dell’eroe lo invitano a prendere ciò che serve e ad andarsene, ma Ulisse decide di restare convinto che il padrone della grotta rispetterà la legge di Zeus sull’ospitalità.
La scelta si rivela disastrosa: Polifemo divora due uomini e intrappola gli altri nella grotta. Ulisse allora ricorre alla propria astuzia: offre al Ciclope il vino che possiede, lo fa ubriacare, lo acceca mentre dorme e riesce a fuggire insieme ai compagni nascosti sotto il vello delle gigantesche pecore.
Prima di addormentarsi, Polifemo chiede il nome dell’eroe, che risponde “nessuno”. Quando il Ciclope, accecato, invoca l’aiuto dei fratelli, alla domanda su chi lo abbia ferito risponde “nessuno”, permettendo agli altri giganti di allontanarsi. Una volta fuori dalla grotta, però, Ulisse rivela la propria identità, provocando la vendetta di Polifemo, che chiede al padre Poseidone di ostacolare il suo ritorno in patria.
Nel film di Nolan la sequenza viene semplificata. Il cambiamento principale riguarda il rapporto tra Ulisse e il Ciclope: nessuno tenta di comunicare con la creatura. Solo dopo averla accecata gli uomini si chiedono se forse sarebbe stato meglio provare a parlarle. Anche la freccia lanciata da Ulisse contro il mostro dopo la fuga modifica il significato dell’episodio, trasformando l’azione in una provocazione inutile che alimenta la rabbia del Ciclope.
Circe: la maga diventa una creatura del body horror
Anche il personaggio di Circe viene profondamente trasformato. Nel poema, Ulisse e i suoi uomini arrivano sull’isola di Eea, dove la maga trasforma l’equipaggio in maiali attraverso pozioni magiche. L’eroe riesce a salvarsi grazie a un antidoto donato da Ermes e costringe Circe a restituire ai compagni sembianze umane.
Nella versione di Nolan, Circe diventa una figura più vicina a una strega primordiale, capace di modificare fisicamente gli uomini trasformandoli in diverse creature. Il film utilizza animatronic e CGI per rappresentare queste metamorfosi e introduce anche una componente ironica.
Questa Circe è inoltre caratterizzata da un forte rancore nei confronti degli uomini: conoscendone gli impulsi più violenti, preferisce intervenire prima che possano manifestarsi. Nel poema, invece, dopo un anno trascorso sull’isola insieme a lei, Ulisse riparte soltanto quando i suoi compagni lo convincono a proseguire il viaggio.
I Lestrigoni e il cavallo di Troia: modifiche per rendere spettacolare
Una delle sequenze che ha creato maggiore curiosità nel film L'Odissea di Nolan è quella dei Lestrigoni. Nel film Ulisse e i suoi uomini arrivano su un’isola dove incontrano un bambino che richiama l’arrivo di giganti con armature luminose. Si tratta dei Lestrigoni, che nel poema compaiono subito dopo Polifemo.
Probabilmente per evitare di proporre immediatamente altre creature primitive e cannibali dopo il Ciclope, Nolan modifica il loro aspetto introducendo elementi più spettacolari. Anche il tema del cannibalismo, centrale nell’episodio omerico, non risulta particolarmente evidente durante l’attacco alle navi.
Anche il cavallo di Troia viene reinterpretato. Nel film appare insieme a Sinone, che però è inconsapevole del piano e muore. Nel poema, invece, Sinone è il disertore e la spia che convince i troiani a introdurre il cavallo dentro le mura e successivamente apre le porte all’esercito greco. Morirà durante il viaggio tra Scilla e Cariddi.
La scena del trasporto del cavallo solleva alcuni dubbi sulla sua realizzazione pratica, ma la successiva distruzione di Troia rappresenta uno dei momenti più riusciti del film, tanto da superare le perplessità legate alla logistica della sequenza.
Sirene, Scilla e Cariddi: fedeltà e libertà narrative
L’incontro con le sirene è una delle parti più suggestive dell’Odissea e Nolan sceglie una soluzione abbastanza fedele al testo. Le creature non vengono mostrate direttamente e il loro potere viene affidato soprattutto al canto. Il regista aggiunge però un voice-over di Ulisse che spiega il significato della loro voce. Un marinaio, dopo essersi tolto i tappi di cera, si getta dalla nave andando incontro a un destino sconosciuto.
Per Scilla e Cariddi il film mantiene invece l’elemento centrale del racconto: Ulisse nasconde ai propri uomini il pericolo che li attende, come consigliato da Circe. Cariddi non viene mostrata direttamente, mentre Scilla appare in una scena confusa che richiama le animazioni a passo uno di Ray Harryhausen. Se si tratta di un omaggio consapevole al maestro della stop motion o meno, il risultato non convince pienamente.
Nausicaa, Calipso e il ritorno a Itaca: le grandi omissioni
Per motivi legati probabilmente alla durata, Nolan elimina completamente l’episodio dei Feaci e l’incontro con Nausicaa. Nel poema sono proprio i Feaci a riportare Ulisse a Itaca dopo i sette anni trascorsi con Calipso.
Nel film questo ruolo viene affidato direttamente a Calipso e a una zattera di fortuna. Vengono inoltre ridimensionati gli dei, fondamentali nel testo omerico. La presenza di Atena resta però poco spiegata e potrebbe essere interpretata come una proiezione del protagonista stesso.
Anche Calipso cambia funzione narrativa. Nell’Odissea la ninfa trattiene Ulisse fino a quando gli dei non la convincono a liberarlo. Nel film il personaggio incorpora anche elementi dell’episodio dei Lotofagi, il popolo che mangia il fiore dell’oblio e rischia di far dimenticare agli uomini la loro missione.
Il riconoscimento di Ulisse: il letto sostituito da una spilla
Il finale del film L'Odissea segue in buona parte il poema, anche se Nolan elimina alcuni passaggi, tra cui l’incoronazione di Menelao, la partenza di Ulisse e Penelope e il riconoscimento da parte del padre Laerte.
La modifica più significativa riguarda il momento in cui Penelope riconosce il marito. Nell’opera di Omero è il letto di legno costruito da Ulisse con le proprie mani a rappresentare la prova definitiva della sua identità. Nel film questa scena viene sostituita da una nuova invenzione: una spilla consegnata da Penelope a Ulisse per verificare la sincerità di chi sostiene di averlo visto.
Le differenze rispetto al poema sono quindi numerose e riguardano molti degli episodi più celebri del viaggio. Alcune sembrano dettate dalla necessità di adattare una storia complessa al linguaggio cinematografico, altre dalla volontà di proporre una lettura più vicina al pubblico contemporaneo.
Il risultato è un’Odissea personale, in cui Nolan mette al centro non soltanto l’eroe astuto della tradizione, ma un uomo segnato dalle conseguenze delle proprie azioni. Le modifiche possono essere discusse e confrontate con il testo originale, ma il film deve essere valutato nel suo insieme, come ogni adattamento che sceglie di reinterpretare un’opera destinata a vivere attraverso nuove forme narrative.