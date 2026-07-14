L'Odissea spiegata semplice: tutti i personaggi del poema di Omero

Re di Itaca, marito di Penelope e padre di Telemaco, Ulisse è il protagonista assoluto del poema. La sua fama non nasce dalla forza fisica ma dall'astuzia: è lui a ideare il cavallo di Troia e, nel corso del viaggio, ricorre all'inganno più che alla violenza. Il suo carattere ha però anche dei limiti: l'orgoglio e la sete di gloria lo mettono ripetutamente in pericolo, come quando rivela il proprio nome a Polifemo scatenando l'ira di Poseidone.