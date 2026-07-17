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Lo speciale sull'Odissea di Christopher Nolan
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I migliori film con Matt Damon, da Will Hunting all'Odissea di Nolan. FOTO

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Nato l'8 ottobre del 1970, la star del kolossal epico di Christopher Nolan ha iniziato a farsi conoscere a metà degli anni '90. Con "Will Hunting - Genio ribelle" ha ottenuto la prima candidatura all'Oscar come miglior attore (vincendo invece la statuetta per la sceneggiatura). Da quel momento, la sua carriera è sempre stata in ascesa. Prolifico e versatile, è tra gli interpreti più richiesti di Hollywood. Scopriamo la carriera dell'attore che si cala nei panni di Ulisse 

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