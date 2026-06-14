Geolier vola su San Siro: “La divisione tra Nord e Sud non esiste”

Geolier è divenuto il primo artista a esibirsi con uno show completamente in napoletano nella Scala del calcio. Lo spettacolo, diviso in quattro atti, ha ripercorso una carriera in costante ascesa. Al centro Napoli come origine e anima. Ospiti Lazza, Shiva, Kid Yugi e MV Killa. Il rapper: “Per me arrivare a San Siro è importantissimo. È la dimostrazione che la divisone tra Nord e Sud non esiste. Io sono felice di aprire le porte a chi verrà dopo, ma ho il privilegio di essere qui grazie a chi c’è stato prima di me"

Sabato 13 giugno Geolier ha scritto una pagina della musica italiana divenendo il primo artista a esibirsi con uno show completamente in napoletano allo stadio San Siro. 47.000 presenti allo spettacolo ideato per ripercorre una carriera in costante ascesa. Al centro Napoli come origine e anima. Sul palco quattro ospiti: Lazza , Shiva , Kid Yugi e MV Killa . Prima del concerto, abbiamo incontrato il rapper. Geolier sul suo show nella Scala del calcio: “La divisone tra Nord e Sud non esiste. Io sono felice di aprire le porte a chi verrà dopo, ma ho il privilegio di essere qui grazie a chi c’è stato prima di me”. Tante maglie azzurre hanno riempito gli spalti per oltre quaranta brani e tre ore di spettacolo.

Geolier, le dichiarazioni sul concerto allo stadio San Siro

A pochi minuti dall’inizio dello show, Geolier ha incontrato la stampa per raccontare lo spettacolo suddiviso in quattro atti: il Sigillo della Promessa, il Sigillo del Sangue, il Sigillo del Riscatto e il Sigillo della Gloria. Il rapper sulla terza parte: “Ho sempre contato su me stesso, solo noi sappiamo realmente quanto teniamo a un sogno. L’unica persona che mi ha supportato nei momenti 'no' sono stato io. Ho sempre avuto vicino famiglia, amici e città, ma i 'no' che ricevevo li tenevo soltanto per me. I quattro Sigilli sono stati creati per raccontare tutta la musica fatta nella mia carriera”. Riguardo alle sensazioni di questo tour, Geolier ha dichiarato: “Mi sembra sia già finito, è una condizione mentale che ho da sempre. Nelle prossime date ci saranno dei cambiamenti in scaletta e negli ospiti, ma lo spettacolo rimarrà lo stesso. Scegliere i brani è stato difficilissimo. Fosse per me, ogni data cambierei tutto. Ora, voglio solo fare un grande spettacolo”.

Una serata con numeri da capogiro: 47.000 persone presenti. Il rapper ha commentato: “Per me arrivare a San Siro è importantissimo. È la dimostrazione che la divisione tra Nord e Sud non esiste. Io sono felice di aprire le porte a chi verrà dopo, ma ho il privilegio di essere qui grazie a chi c’è stato prima di me. Edoardo Bennato non è stato il primo napoletano a riempire San Siro, ma il primo artista italiano a riempire questo stadio. Credo fermamente che questo pregiudizio verso la mia musica non ci sia, se ci fosse stato, non sarebbero venute tutte queste persone, non mi avrebbero neanche ascoltato. L’innovazione e il cambiamento creano distanza, ma è giusto così. Il tempo lega le vecchie generazioni a quelle nuove affinché non si creino spaccature generazionali”.

Il rapper ha citato le sue influenze: “Pino Daniele, Gigi D’Alessio, 50 Cent e i Co'Sang. Il primo artista in assoluto che mi ha affascinato è stato Michael Jackson, mi chiedevo come facesse a sopportare tutto. Pino Daniele è il mio padre artistico e i mie fan sono figli di padri che lo ascoltavano, quindi si è creato un legame. La canzone a cui sono più legato è Quanno chiove, la ascoltavo tutte le mattine mentre andavo a lavoro”.

Geolier ha messo in luce il presente: “Io mi diverto e ringrazio di vivere tutto questo, qui ci sono i miei familiari e decine di migliaia di fan, non posso che essere grato per tutto questo. Non ho mai iniziato per creare una stabilità ai miei familiari, ma quando penso di aver fatto tutto questo mi viene un vuoto allo stomaco. Non ci penso e vado avanti, poi un giorno mi fermerò a guardare. Ricordo il consiglio di Giorgia: tutto questo caos svanirà e io avrà il tempo di godermi i mei cari”. Tra i momenti più scenici troviamo il volo a decine di metri di altezza, il rapper: “Il volo è impegnativo, anche perché canto un pezzo totalmente rap. È tosta, ma mi diverto tantissimo”. Nel corso degli anni Geolier si è affermato come un punto di riferimento per tantissimi giovani, l’artista: “Ai ragazzi voglio dire di essere felici perché ho visto tantissimi ragazzi fare qualcosa per dimostrare di esserlo, senza realmente esserlo”. Infine, il rapper sul futuro: “Ho tantissimi sogni nel cassetto, tra questi fare una residency a Napoli ed esibirmi al Madison Square Garden come Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo. Ci sono ancora tantissimi sogni da realizzare".