Anna, è uscito il nuovo album Million Dollar Babe

Million Dollar Babe, prodotto da Miles e formato da quattordici brani, presenta tre collaborazioni: Sono io il pass con Lazza, Scontrosa con G. Mineiro e Safari con Astro e Tony Boy. Nelle prossime settimane la giovane rapper darà il via alla tournée estiva

Oggi, venerdì 10 luglio, Anna ha pubblicato il suo secondo album Million Dollar Babe, anticipato dal tormentone estivo White Girl Wasted. All’interno del disco presenti collaborazioni con Lazza, G. Mineiro, Astro e Tony Boy. Ad agosto la rapper darà il via al tour estivo con il concerto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo.

anna, il nuovo album million dollar babe

A circa due anni dal grande successo di Vera Baddie, Anna è tornata con Million Dollar Babe, un album che mescola rap e pop strizzando l’occhiolino alle sonorità dei primi anni 2000. A giugno l’artista ha regalato un primo assaggio del disco, interamente prodotto da Miles, con il brano White Girl Wasted, entrato nella Top 10 della classifica settimanale Fimi dei singoli più venduti in Italia. Grande successo anche per il videoclip arrivato a oltre 200.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.

Il nuovo album, formato da quattordici brani, presenta anche tre collaborazioni: Sono io il pass con Lazza (FOTO), Scontrosa con G. Mineiro e Safari con Astro e Tony Boy. Nelle prossime settimane l’artista darà il via alla tournée estiva con il concerto in programma al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. In seguito, la rapper sarà nelle città di Olbia per il Red Valley Festival, Monfalcone, Catania e Bari. Questo il calendario completo:

7 agosto, Palermo - Velodromo P. Borsellino

14 agosto, Olbia - Red Valley Festival

23 agosto, Monfalcone - Piazza della Repubblica

28 agosto, Catania - Villa Bellini

13 settembre, Bari - Sottosopra