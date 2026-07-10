Anna, è uscito il nuovo album Million Dollar Babe

Million Dollar Babe, prodotto da Miles e formato da quattordici brani, presenta tre collaborazioni: Sono io il pass con Lazza, Scontrosa con G. Mineiro e Safari con Astro e Tony Boy. Nelle prossime settimane la giovane rapper darà il via alla tournée estiva
Oggi, venerdì 10 luglio, Anna ha pubblicato il suo secondo album Million Dollar Babe, anticipato dal tormentone estivo White Girl Wasted. All’interno del disco presenti collaborazioni con Lazza, G. Mineiro, Astro e Tony Boy. Ad agosto la rapper darà il via al tour estivo con il concerto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo.
anna, il nuovo album million dollar babe
A circa due anni dal grande successo di Vera Baddie, Anna è tornata con Million Dollar Babe, un album che mescola rap e pop strizzando l’occhiolino alle sonorità dei primi anni 2000. A giugno l’artista ha regalato un primo assaggio del disco, interamente prodotto da Miles, con il brano White Girl Wasted, entrato nella Top 10 della classifica settimanale Fimi dei singoli più venduti in Italia. Grande successo anche per il videoclip arrivato a oltre 200.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.
Il nuovo album, formato da quattordici brani, presenta anche tre collaborazioni: Sono io il pass con Lazza (FOTO), Scontrosa con G. Mineiro e Safari con Astro e Tony Boy. Nelle prossime settimane l’artista darà il via alla tournée estiva con il concerto in programma al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. In seguito, la rapper sarà nelle città di Olbia per il Red Valley Festival, Monfalcone, Catania e Bari. Questo il calendario completo:
- 7 agosto, Palermo - Velodromo P. Borsellino
- 14 agosto, Olbia - Red Valley Festival
- 23 agosto, Monfalcone - Piazza della Repubblica
- 28 agosto, Catania - Villa Bellini
- 13 settembre, Bari - Sottosopra
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Anna è tra le voci più amate della scena rap. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi riconoscimenti conquistando quarantaquattro dischi di platino e undici dischi d’oro per un totale di oltre quattro milioni di copie certificate in Italia. Inoltre, nel 2025 l’artista ha ricevuto il premio Global Woman of The Year - Italy ai Billboard Women in Music Awards 2025 di Los Angeles. Grande successo anche per gli appuntamenti live. A novembre l’artista ripartirà in tour con la data zero in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Già sold out il primo appuntamento di Milano. Ecco tutti i concerti:
- 28 novembre - Pesaro, Vitrifrigo Arena
- 30 novembre - Padova, Fiera di Padova
- 2 dicembre - Firenze, Mandela Forum
- 5 dicembre - Napoli, Palapartenope
- 12 dicembre - Milano, Unipol Dome (SOLD OUT)
- 13 dicembre - Milano, Unipol Dome
- 15 dicembre - Torino, Inalpi Arena
- 17 dicembre - Bologna, Unipol Arena
- 19 dicembre - Roma, Palazzo Dello Sport
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