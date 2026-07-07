Il 7 agosto Anna darà il via al Million Dollar Babe Summer Tour dal palco del Velodromo P. Borsellino di Palermo. Inoltre, in autunno la giovane rapper sarà protagonista di un’attesa tournée nei palazzetti
In attesa dell’uscita del nuovo album Million Dollar Babe, in arrivo venerdì 10 luglio, Anna ha pubblicato il videoclip della canzone White Girl Wasted. Nel frattempo, il brano ha raggiunto la Top 10 della classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti in Italia. Dopo le date estive, il 28 novembre l'artista darà il via al nuovo tour nei palazzetti.
anna, il videoclip di white girl wasted
Dopo aver messo a segno la sua ventesima entrata nella Top 10 della classifica FIMI, Anna ha lanciato il videoclip del brano White Girl Wasted. Il filmato, disponibile su YouTube, ha velocemente superato 50.000 visualizzazioni. La canzone conta già oltre 3.500.000 di streaming su Spotify.
Anna ha parlato dell’importanza del suo nuovo progetto discografico: “Lavoro a questo nuovo album ormai da circa due anni, sono stata in studio sia negli Stati Uniti, sia in Italia. Sono molto orgogliosa di questo disco che rappresenta per me una vera e propria evoluzione, mi sento molto maturata a livello personale e artistico. Ho sperimentato a livello di sonorità, uscendo anche dalla comfort zone, ma rimanendo sempre fedele a me stessa. Il disco, di cui vado molto fiera, tra poco sarà vostro e spero possa far ballare e divertire tutti”. Jacob Webster, fotografo e direttore creativo, ha realizzato la copertina e le foto del disco.
Tra i grandi successi della rapper ricordiamo i brani Bando, Gasolina, 30° C e Desolée. L’artista vanta quarantaquattro dischi di platino e undici dischi d’oro per un totale di oltre quattro milioni di copie certificate in Italia.
Approfondimento
Anna, annunciato il nuovo tour nei palazzetti
Il 7 agosto Anna darà il via al Million Dollar Babe Summer Tour dal palco del Velodromo P. Borsellino di Palermo. Successivamente, l’artista si esibirà nelle città di Olbia, Monfalcone, Catania e Bari. Questo il calendario con tutti i dettagli degli appuntamenti live:
- 7 agosto, Palermo - Velodromo P. Borsellino
- 14 agosto, Olbia - Red Valley Festival
- 23 agosto, Monfalcone - Piazza della Repubblica
- 28 agosto, Catania - Villa Bellini
- 13 settembre, Bari - Sottosopra
In autunno la giovane rapper sarà protagonista di un’attesa tournée nei palazzetti: da Pesaro a Roma passando per Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino e Bologna. Ecco il calendario completo:
- 28 novembre - Pesaro, Vitrifrigo Arena
- 30 novembre - Padova, Fiera di Padova
- 2 dicembre - Firenze, Mandela Forum
- 5 dicembre - Napoli, Palapartenope
- 12 dicembre - Milano, Unipol Dome
- 13 dicembre - Milano, Unipol Dome
- 15 dicembre - Torino, Inalpi Arena
- 17 dicembre - Bologna, Unipol Arena
- 19 dicembre - Roma, Palazzo Dello Sport
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©Getty
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