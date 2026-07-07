anna, il videoclip di white girl wasted

Dopo aver messo a segno la sua ventesima entrata nella Top 10 della classifica FIMI, Anna ha lanciato il videoclip del brano White Girl Wasted. Il filmato, disponibile su YouTube, ha velocemente superato 50.000 visualizzazioni. La canzone conta già oltre 3.500.000 di streaming su Spotify.

Anna ha parlato dell’importanza del suo nuovo progetto discografico: “Lavoro a questo nuovo album ormai da circa due anni, sono stata in studio sia negli Stati Uniti, sia in Italia. Sono molto orgogliosa di questo disco che rappresenta per me una vera e propria evoluzione, mi sento molto maturata a livello personale e artistico. Ho sperimentato a livello di sonorità, uscendo anche dalla comfort zone, ma rimanendo sempre fedele a me stessa. Il disco, di cui vado molto fiera, tra poco sarà vostro e spero possa far ballare e divertire tutti”. Jacob Webster, fotografo e direttore creativo, ha realizzato la copertina e le foto del disco.

Tra i grandi successi della rapper ricordiamo i brani Bando, Gasolina, 30° C e Desolée. L’artista vanta quarantaquattro dischi di platino e undici dischi d’oro per un totale di oltre quattro milioni di copie certificate in Italia.