Anna annuncia l'album Million Dollar Babe in uscita il 10 luglio

Il 19 giugno Anna lancerà White Girl Wasted dall’album Million Dollar Babe in arrivo il 10 luglio. Tra i suoi brani di maggior successo ricordiamo Gasolina, Tonight, Una tipa come me, 30°C e Désolée. Spazio anche alle collaborazioni: da 3 di cuori e BBE con Lazza a Tt le girlz con Niky Savage

anna, in arrivo million dollar babe

Anna è tra le figure più rivelanti della scena discografica italiana. Nel corso degli anni la rapper ha infranto vari record divenendo anche l’artista femminile più giovane con più di quindici prime posizioni nella classifica FIMI dei singoli più venduti dalla sua istituzione nel 1997 a oggi. Ora, la cantante ha annunciato l’arrivo di Million Dollar Babe in un post sul suo profilo Instagram che vanta più di due milioni e mezzo di follower. Il post ha ottenuto più di 200.000 like e numerosi commenti in meno di ventiquattro ore.

In attesa dell’uscita dell’album, venerdì 19 giugno la rapper lancerà il singolo White Girl Wasted, di cui ha condiviso una piccola anteprima sul canale TikTok. Inoltre, nelle prossime settimane Anna porterà la sua musica in giro per l’Italia. La rapper si esibirà nelle città di Palermo, Monfalcone, Catania e Bari. Questo il calendario dei primi appuntamenti live annunciati:

7 agosto, Palermo - Velodromo Paolo Borsellino

23 agosto, Monfalcone - Piazza della Repubblica

28 agosto, Catania - Villa Bellini

13 settembre, Bari - Sottosopra