Anna annuncia l'album Million Dollar Babe in uscita il 10 luglio

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Anna annuncia il nuovo album Million Dollar Babe in uscita il 10 luglio

Musica

Matteo Rossini

©Ansa

Il 19 giugno Anna lancerà White Girl Wasted dall’album Million Dollar Babe in arrivo il 10 luglio. Tra i suoi brani di maggior successo ricordiamo Gasolina, Tonight, Una tipa come me, 30°C e Désolée. Spazio anche alle collaborazioni: da 3 di cuori e BBE con Lazza a Tt le girlz con Niky Savage

Venerdì 10 luglio Anna pubblicherà il suo secondo album Million Dollar Babe contenente anche il singolo White Girl Wasted in arrivo venerdì 19 giugno. Dopo aver offerto un’anteprima del disco con il tormentone estivo Désolée, la giovane rapper ha svelato la copertina del nuovo album in un post condiviso sul profilo Instagram.

anna, in arrivo million dollar babe

 

Anna è tra le figure più rivelanti della scena discografica italiana. Nel corso degli anni la rapper ha infranto vari record divenendo anche l’artista femminile più giovane con più di quindici prime posizioni nella classifica FIMI dei singoli più venduti dalla sua istituzione nel 1997 a oggi. Ora, la cantante ha annunciato l’arrivo di Million Dollar Babe in un post sul suo profilo Instagram che vanta più di due milioni e mezzo di follower. Il post ha ottenuto più di 200.000 like e numerosi commenti in meno di ventiquattro ore.

 

In attesa dell’uscita dell’album, venerdì 19 giugno la rapper lancerà il singolo White Girl Wasted, di cui ha condiviso una piccola anteprima sul canale TikTok. Inoltre, nelle prossime settimane Anna porterà la sua musica in giro per l’Italia. La rapper si esibirà nelle città di Palermo, Monfalcone, Catania e Bari. Questo il calendario dei primi appuntamenti live annunciati:

  • 7 agosto, Palermo -  Velodromo Paolo Borsellino
  • 23 agosto, Monfalcone - Piazza della Repubblica
  • 28 agosto, Catania - Villa Bellini
  • 13 settembre, Bari - Sottosopra

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Nel giugno del 2024 Anna ha pubblicato l’acclamato album Vera Baddie, certificato con ben cinque dischi di platino e rimasto per nove settimane al primo posto della classifica FIMI. All’interno anche il brano 30°C. Tra le canzoni più popolari della rapper troviamo sicuramente Bando, Gasolina, Tonight e Una tipa come me. Spazio anche alle collaborazioni: da 3 di cuori e BBE con Lazza (FOTO) a Tt le girlz con Niky Savage passando per Vetri neri con Ava e Capo Plaza ed Everyday con Takagi & Ketra, Shiva e Geolier.

 

La rapper conta quarantaquattro dischi di platino e undici dischi d’oro per oltre quattro milioni di copie certificate in Italia. Inoltre, nel marzo del 2025 Anna ha ritirato il premio Global Woman of The Year - Italy ai Billboard Women in Music Awards 2025 di Los Angeles.

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