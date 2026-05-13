Anna Pepe, selfie con Mattarella al Quirinale: “Grazie per l’invito"

La trapper ha partecipato, insieme ad altri artisti italiani, alla cerimonia organizzata dal Quirinale per i 145 anni di SIAE. Il post pubblicato su Instagram è virale

La ricetta si è rivelata perfetta per l’algoritmo: in poche ore sono arrivati trecentomila like, più di mille commenti, 10mila ricondivisioni.

La caption del post, diventato virale in pochissimo tempo, recita: "Grazie per l’invito Mr. President". Una frase che ha tutto il sapore del citazionismo e che ricorda i famosissimi auguri cantati da Marilyn Monroe per il compleanno di John F. Kennedy il 19 maggio 1962.

"Name a more iconic duo" si legge in uno dei commenti ed è difficile negare. La cantante Anna Pepe, ricevuta al Quirinale per il 145° anniversario della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), ha postato una foto con Sergio Mattarella. Biondissima lei, sorridente lui.

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Classe 2003, nel 2020, a soli 16 anni, Anna Pepe ha raggiunto il primo posto della classifica Fimi con il singolo Bando, diventando l'artista più giovane di sempre a ottenere questo risultato. Nel 2024, il suo primo album Vera Baddie è stato certificato Disco d'Oro.

La trapper è solo una dei tanti artisti che sono stati ricevuti nel Salone delle Feste dal Presidente della Repubblica. Alla cerimonia, infatti, hanno preso parte, tra gli altri, Clara, Madame, Angelina Mango, Giorgia, Fiorella Mannoia e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

A loro, Mattarella ha dedicato il suo discorso: "Sarebbe un'Italia povera e triste senza il contributo che date nelle varie forme della cultura. E se il nostro Paese trova strumenti di speranza, di sostegno, anche di orgoglio, è grazie a quello che fate".