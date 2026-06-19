Anna è tornata con White Girl Wasted

Il 10 luglio la rapper pubblicherà l'album Million Dollar Babe, in arrivo a circa due anni di distanza dal precedente Vera Baddie, certificato con ben cinque dischi di platino. Anna ha dichiarato: "Ci lavoro ormai da due anni, sono stata in studio sia negli Stati Uniti, sia in Italia. Sono molto orgogliosa di questo disco che rappresenta per me una vera e propria evoluzione"

anna, è uscito il nuovo singolo White Girl Wasted

Dopo il grande successo di Desolée nel 2025, la giovane rapper ha lanciato il nuovo singolo White Girl Wasted. L’artista ha parlato del significato della canzone: “White Girl Wasted è un brano che amerei sentire quando entro in un club a divertirmi con gli amici. È energia pura, voglia di lasciar andare, di divertirsi, di essere sé stessi”. L’artista ha aggiunto: “Mi sono divertita molto anche a realizzare la coreografia del pezzo con Carlos. Spero possa far sentire bene le persone e dare loro la giusta carica!”.

Il 10 luglio la rapper pubblicherà l'album Million Dollar Bebe, in arrivo a circa due anni di distanza dal precedente Vera Baddie, certificato con ben cinque dischi di platino. Anna ha parlato del nuovo lavoro prodotto da Miles: “White Girl Wasted è il primo tassello di un grande progetto che è l’album. Ci lavoro ormai da due anni, sono stata in studio sia negli Stati Uniti, sia in Italia. Sono molto orgogliosa di questo disco che rappresenta per me una vera e propria evoluzione”.