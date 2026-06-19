Il 10 luglio la rapper pubblicherà l'album Million Dollar Babe, in arrivo a circa due anni di distanza dal precedente Vera Baddie, certificato con ben cinque dischi di platino. Anna ha dichiarato: "Ci lavoro ormai da due anni, sono stata in studio sia negli Stati Uniti, sia in Italia. Sono molto orgogliosa di questo disco che rappresenta per me una vera e propria evoluzione"
Anna è tornata con White Girl Wasted, singolo estratto dall’album Million Dollar Babe in uscita venerdì 10 luglio. La giovane artista ha parlato del brano: “È energia pura, voglia di lasciar andare, di divertirsi, di essere sé stessi”.
anna, è uscito il nuovo singolo White Girl Wasted
Dopo il grande successo di Desolée nel 2025, la giovane rapper ha lanciato il nuovo singolo White Girl Wasted. L’artista ha parlato del significato della canzone: “White Girl Wasted è un brano che amerei sentire quando entro in un club a divertirmi con gli amici. È energia pura, voglia di lasciar andare, di divertirsi, di essere sé stessi”. L’artista ha aggiunto: “Mi sono divertita molto anche a realizzare la coreografia del pezzo con Carlos. Spero possa far sentire bene le persone e dare loro la giusta carica!”.
Il 10 luglio la rapper pubblicherà l'album Million Dollar Bebe, in arrivo a circa due anni di distanza dal precedente Vera Baddie, certificato con ben cinque dischi di platino. Anna ha parlato del nuovo lavoro prodotto da Miles: “White Girl Wasted è il primo tassello di un grande progetto che è l’album. Ci lavoro ormai da due anni, sono stata in studio sia negli Stati Uniti, sia in Italia. Sono molto orgogliosa di questo disco che rappresenta per me una vera e propria evoluzione”.
Approfondimento
Anna annuncia l'album Million Dollar Babe in uscita il 10 luglio
Tra poche settimane Anna darà il via alla nuova serie di appuntamenti live. La rapper porterà la sua musica nelle città di Palermo, Monfalcone, Catania e Bari. Questo il calendario completo degli show:
- 7 agosto, Palermo - Velodromo Paolo Borsellino
- 23 agosto, Monfalcone - Piazza della Repubblica
- 28 agosto, Catania - Villa Bellini
- 13 settembre, Bari - Sottosopra
Nel corso degli anni l’artista si è affermata come una delle voci più amate della scena rap, tra i suoi successi ricordiamo Bando, Gasolina, 30ºC e Tonight. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Vetri neri con Ava e Capo Plaza. Questo il testo del nuovo singolo White Girl Wasted:
Io non resto a casa a piangere, siamo sempre outside
Domenica mattina sto come Frankenstein
Hai portato una bottiglia, ma dimmi dónde está
Sì, mi sento Miley Cyrus perché we can’t stop, yeah
Lasciami stare, sono white girl wasted
Stasera la tua lei diventa la mia baby
Non mi so, non mi so comportare da lady
De-De-Dentro il club vado hard, turn the speakers up
Lasciami stare, sono white girl wasted
Stasera la tua lei diventa la mia baby
Oh, won’t you stay? Won’t you stay with me?
De-De-Dentro il club vado hard, turn the speakers up
Turn the speakers up
Mi dice che le serve aria, lei si chiama Dalia
Fa la sdolcinata, quasi mi viene una caria
Il suo tipo è un latin lover, baby, dai, per carità
Ti sei fidanzata col primo scemo che capita
A volte mi vorrei dimenticare
Prometto che non lo farò mai più
Non farmi foto se sto nel locale
C’è un’alta percentuale che sono white girl wasted
Lasciami stare, sono white girl wasted
Stasera la tua lei diventa la mia baby
Non mi so, non mi so comportare da lady
De-De-Dentro il club vado hard, turn the speakers up
Lasciami stare, sono white girl wasted
Stasera la tua lei diventa la mia baby
Oh, won’t you stay? Won’t you stay with me?
De-De-Dentro il club vado hard, turn the speakers up
T-T-Turn-Turn
È la baddie con Miles
Turn the speakers up
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