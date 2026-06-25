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Anna, annunciato il nuovo tour nei palazzetti

Musica

Matteo Rossini

©Ansa

A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo White Girl Wasted, Anna ha annunciato il ritorno live. La giovane rapper ha comunicato le date del Million Dollar Babe Tour 2026 in partenza il 28 novembre dal palco della Vitrifrigo Arena di Pesaro

Anna ha annunciato il Million Dollar Babe Tour 2026. La rapper alzerà il sipario sullo show con il primo concerto in programma il 28 novembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Previsti appuntamenti in numerose città: da Padova a Roma passando per Milano e Bologna.

anna, le date del tour 2026

A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo White Girl Wasted, Anna ha annunciato il ritorno live. La giovane rapper ha comunicato le date del Million Dollar Babe Tour 2026 in partenza il 28 novembre dal palco della Vitrifrigo Arena di Pesaro. La cantante sarà in concerto in altre sette città: Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e infine Roma. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:

  • 28 novembre, Pesaro - Vitrifrigo Arena
  • 30 novembre, Padova - Fiera di Padova
  • 2 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
  • 5 dicembre, Napoli - Palapartenope
  • 12 dicembre, Milano - Unipol Dome
  • 15 dicembre, Torino - Inalpi Arena
  • 17 dicembre, Bologna - Unipol Arena
  • 19 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

Approfondimento

Anna è tornata con White Girl Wasted

A circa due anni dall’uscita dell’album Vera Baddie, venerdì 19 giugno Anna ha pubblicato il suo nuovo singolo White Girl Wasted, estratto dall’album Million Dollar Babe in arrivo il 10 luglio. L’artista ha parlato del brano: “White Girl Wasted è il primo tassello di un grande progetto che è l’album. Ci lavoro ormai da due anni, sono stata in studio sia negli Stati Uniti, sia in Italia. Sono molto orgogliosa di questo disco che rappresenta per me una vera e propria evoluzione”. Tra le sue canzoni più popolari ricordiamo Bando, Gasolina, I Got It, 30°C, Tonight e Désolée.

 

Prima dell’inizio della tournée nei palazzetti, quest’estate Anna sarà protagonista di un tour estivo in programma nelle città di Palermo, Monfalcone, Catania e Bari. Ecco gli appuntamenti in programma:

  • 7 agosto, Palermo -  Velodromo Paolo Borsellino
  • 23 agosto, Monfalcone - Piazza della Repubblica
  • 28 agosto, Catania - Villa Bellini
  • 13 settembre, Bari - Sottosopra

Approfondimento

Anna annuncia l'album Million Dollar Babe in uscita il 10 luglio
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