Anna, svelata la tracklist del nuovo album Million Dollar Babe

anna, la tracklist di million dollar babe

Venerdì 19 giugno Anna ha ufficialmente alzato il sipario sulla sua nuova era discografica pubblicando il singolo White Girl Wasted, entrato nella Top 10 della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia. Successivamente, l’artista ha condiviso il videoclip ufficiale della canzone contenuta nell’album Million Dollar Babe, in arrivo sul mercato venerdì 10 luglio. Ora, l’artista ha svelato la tracklist completa del disco con un post sull’account social da oltre due milioni e mezzo di follower:

Million Dollar Babe Don’t Tell Nobody White Girl Wasted Sono io il pass Catalano Cuore in off Scontrosa Safari Crystal Collo Hot Pot (Interlude) U Like Me Benihana Honey Veleno

Venerdì 7 agosto Anna darà il via al tour estivo con lo spettacolo in programma a Palermo. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Olbia, Monfalcone, Catania e Bari. Ecco il calendario della tournée:

7 agosto, Palermo - Velodromo P. Borsellino

14 agosto, Olbia - Red Valley Festival

23 agosto, Monfalcone - Piazza della Repubblica

28 agosto, Catania - Villa Bellini

13 settembre, Bari - Sottosopra