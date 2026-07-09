Anna, svelata la tracklist del nuovo album Million Dollar Babe

Dopo la tournée estiva, il 28 novembre la rapper darà il via al tour nei palazzetti dal palco della Vitrifrigo Arena di Pesaro. Previsti appuntamenti nelle città di Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e infine Roma
Cresce la curiosità per Million Dollar Babe, il nuovo progetto discografico di Anna. In attesa dell’album, in uscita venerdì 10 luglio, la giovane artista ha svelato la tracklist con un video sul suo profilo Instagram. Il 7 agosto la rapper darà il via alla tournée estiva con il concerto in programma a Palermo.
anna, la tracklist di million dollar babe
Venerdì 19 giugno Anna ha ufficialmente alzato il sipario sulla sua nuova era discografica pubblicando il singolo White Girl Wasted, entrato nella Top 10 della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia. Successivamente, l’artista ha condiviso il videoclip ufficiale della canzone contenuta nell’album Million Dollar Babe, in arrivo sul mercato venerdì 10 luglio. Ora, l’artista ha svelato la tracklist completa del disco con un post sull’account social da oltre due milioni e mezzo di follower:
- Million Dollar Babe
- Don’t Tell Nobody
- White Girl Wasted
- Sono io il pass
- Catalano
- Cuore in off
- Scontrosa
- Safari
- Crystal Collo
- Hot Pot (Interlude)
- U Like Me
- Benihana
- Honey
- Veleno
Venerdì 7 agosto Anna darà il via al tour estivo con lo spettacolo in programma a Palermo. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Olbia, Monfalcone, Catania e Bari. Ecco il calendario della tournée:
- 7 agosto, Palermo - Velodromo P. Borsellino
- 14 agosto, Olbia - Red Valley Festival
- 23 agosto, Monfalcone - Piazza della Repubblica
- 28 agosto, Catania - Villa Bellini
- 13 settembre, Bari - Sottosopra
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Dopo la tournée estiva, il 28 novembre la rapper inaugurerà il nuovo tour nei palazzetti dal palco della Vitrifrigo Arena di Pesaro. Previsti appuntamenti nelle città di Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e infine Roma. Questi tutti i concerti in programma:
- 28 novembre - Pesaro, Vitrifrigo Arena
- 30 novembre - Padova, Fiera di Padova
- 2 dicembre - Firenze, Mandela Forum
- 5 dicembre - Napoli, Palapartenope
- 12 dicembre - Milano, Unipol Dome
- 13 dicembre - Milano, Unipol Dome
- 15 dicembre - Torino, Inalpi Arena
- 17 dicembre - Bologna, Unipol Arena
- 19 dicembre - Roma, Palazzo Dello Sport
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