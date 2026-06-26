Rhove è tornato con il nuovo singolo Parapluie: testo e significato

Rhove, nome d’arte nato dal gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Roveda e la città di origine Rho, è tra le figure di spicco della scena rap italiana. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Shakerando, Cancelo e Ancora. Spazio anche alle collaborazioni: da Petit fou fou con Anna ad Alé con Capo Plaza

A distanza di pochi mesi dall’uscita di Femmina, Rhove ha pubblicato il nuovo singolo Parapluie. Parallelamente, il rapper di Rho ha condiviso il videoclip ufficiale della canzone. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Shakerando, Cancelo e Ancora.

Il rapper ha appena pubblicato Parapluie, brano che amplia il racconto della sua nuova era discografica. Parallelamente, l’artista ha lanciato il videoclip girato a Bangkok. Il cantante ha parlato del significato del brano: “Il mio viaggio non si ferma mai, è una continua ricerca di me stesso, più posti giro, più culture conosco, più posso capire delle parti di me che non conoscevo, e qui in Asia ho imparato il sentimento della gratitudine”.

Rhove, nome d’arte nato dal gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Roveda e la città di origine Rho, è tra le figure di spicco della scena rap italiana. Nel 2022 l’artista ha pubblicato l’EP Provinciale, seguito dall’album Popolari, uscito nel 2024 e certificato disco di platino. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Shakerando, Cancelo e Ancora. Spazio anche alle collaborazioni: da Petit fou fou con Anna ad Alé con Capo Plaza.

Nel marzo di quest’anno il rapper ha pubblicato il singolo Femmina raccontando: “A volte è proprio quando ti senti perso che ritrovi te stesso, a me è capitato in un viaggio negli occhi di una donna. Voglio portarvi nel mio viaggio e voglio essere un esempio, come lo sono state le persone che sto incontrando in giro per il mondo. Io sono uno di voi e più cresco, più mi rendo conto che essere normale è la mia vera forza. Tutti noi siamo speciali, a volte qualcuno ve lo deve solo ricordare”.