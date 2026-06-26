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Rhove è tornato con il nuovo singolo Parapluie: testo e significato

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Rhove, nome d’arte nato dal gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Roveda e la città di origine Rho, è tra le figure di spicco della scena rap italiana. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Shakerando, Cancelo e Ancora. Spazio anche alle collaborazioni: da Petit fou fou con Anna ad Alé con Capo Plaza

A distanza di pochi mesi dall’uscita di Femmina, Rhove ha pubblicato il nuovo singolo Parapluie. Parallelamente, il rapper di Rho ha condiviso il videoclip ufficiale della canzone. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Shakerando, Cancelo e Ancora.

rhove, è uscito il nuovo singolo parapluie

Il rapper ha appena pubblicato Parapluie, brano che amplia il racconto della sua nuova era discografica. Parallelamente, l’artista ha lanciato il videoclip girato a Bangkok. Il cantante ha parlato del significato del brano: “Il mio viaggio non si ferma mai, è una continua ricerca di me stesso, più posti giro, più culture conosco, più posso capire delle parti di me che non conoscevo, e qui in Asia ho imparato il sentimento della gratitudine”.

 

Questo il testo di Parapluie di Rhove:

 

Sto ne le ghetto senza parapluie

Sorrido, oggi vado in tour

Domani sarò al Saint-Jean-de-Luz

Medito sotto alla lu'

Sto ne le ghetto, sto ne le ghetto

Sto ne le ghetto, sto ne le ghetto

Da piccolo pensavo di essere méchant

Mi avevan detto che sarei stato il peggio

Ora prego, poi medito anche Ganesha

La vita è compliquée, però è bella

Fanculo a chi dice il contrario

A Bali sorridono con le tavole da surf

Da novembre a gennaio

Anche se piove, c'è la pluie

Motorino impenna dietro un carro

Fa il fumo affianco ai bebé della zone

Son rimasti lì e non cambieranno

Si stanno ballando il funky brasiliano

Un petit balla a tempo, lo sa

Che nei club non si leva i glasses

C'è parfum di nuovo movimento

Sto ne le ghetto senza parapluie

Sorrido, oggi vado in tour

Domani sarò al Saint-Jean-de-Luz

Medito sotto alla lu'

Sto ne le ghetto, sto ne le ghetto

Sto ne le ghetto, sto ne le ghetto

Ti giuro che rimango me stesso

Non mi perdo anche se il mondo è questo

Sono la R e lo sa il mio quartiere

Sono partito da lì, infatti per questo

Sono in Thailandia, motorino gira all'angolo

Si fa il giro di tutti gli appartements

Io sto mangiando del Nasi goreng

Mentre a Milano si parla del niente

Non è Copacabana

Nascondino, i ragazzi fan tana-na

Alcuni finiranno a far "ra-ta-ta"

Altri trattati bene come pascià

Tutto il mondo è vicino

Sia che tu sia italiano o tunisino

Un sorriso è un sorriso

È uguale in tutto il monde

Sono gli altri a farlo sembrare faticoso

Sto ne le ghetto senza parapluie

Sorrido, oggi vado in tour

Domani sarò al Saint-Jean-de-Luz

Medito sotto alla lu'

Sto ne le ghetto, sto ne le ghetto

Sto ne le ghetto, sto ne le ghetto

Ghetto, ah, dans le ghetto

Ah, ghetto, ah, dans le ghetto

Ah, ghetto, ah, dans le ghetto

Ah-ah, ghetto, ah, dans le ghetto

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Rhove, nome d’arte nato dal gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Roveda e la città di origine Rho, è tra le figure di spicco della scena rap italiana. Nel 2022 l’artista ha pubblicato l’EP Provinciale, seguito dall’album Popolari, uscito nel 2024 e certificato disco di platino. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Shakerando, Cancelo e Ancora. Spazio anche alle collaborazioni: da Petit fou fou con Anna ad Alé con Capo Plaza.

 

Nel marzo di quest’anno il rapper ha pubblicato il singolo Femmina raccontando: “A volte è proprio quando ti senti perso che ritrovi te stesso, a me è capitato in un viaggio negli occhi di una donna. Voglio portarvi nel mio viaggio e voglio essere un esempio, come lo sono state le persone che sto incontrando in giro per il mondo. Io sono uno di voi e più cresco, più mi rendo conto che essere normale è la mia vera forza. Tutti noi siamo speciali, a volte qualcuno ve lo deve solo ricordare”.

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