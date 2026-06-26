Rhove è tornato con il nuovo singolo Parapluie: testo e significato

Rhove, nome d’arte nato dal gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Roveda e la città di origine Rho, è tra le figure di spicco della scena rap italiana. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Shakerando, Cancelo e Ancora. Spazio anche alle collaborazioni: da Petit fou fou con Anna ad Alé con Capo Plaza
A distanza di pochi mesi dall’uscita di Femmina, Rhove ha pubblicato il nuovo singolo Parapluie. Parallelamente, il rapper di Rho ha condiviso il videoclip ufficiale della canzone. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Shakerando, Cancelo e Ancora.
rhove, è uscito il nuovo singolo parapluie
Il rapper ha appena pubblicato Parapluie, brano che amplia il racconto della sua nuova era discografica. Parallelamente, l’artista ha lanciato il videoclip girato a Bangkok. Il cantante ha parlato del significato del brano: “Il mio viaggio non si ferma mai, è una continua ricerca di me stesso, più posti giro, più culture conosco, più posso capire delle parti di me che non conoscevo, e qui in Asia ho imparato il sentimento della gratitudine”.
Questo il testo di Parapluie di Rhove:
Sto ne le ghetto senza parapluie
Sorrido, oggi vado in tour
Domani sarò al Saint-Jean-de-Luz
Medito sotto alla lu'
Sto ne le ghetto, sto ne le ghetto
Sto ne le ghetto, sto ne le ghetto
Da piccolo pensavo di essere méchant
Mi avevan detto che sarei stato il peggio
Ora prego, poi medito anche Ganesha
La vita è compliquée, però è bella
Fanculo a chi dice il contrario
A Bali sorridono con le tavole da surf
Da novembre a gennaio
Anche se piove, c'è la pluie
Motorino impenna dietro un carro
Fa il fumo affianco ai bebé della zone
Son rimasti lì e non cambieranno
Si stanno ballando il funky brasiliano
Un petit balla a tempo, lo sa
Che nei club non si leva i glasses
C'è parfum di nuovo movimento
Sto ne le ghetto senza parapluie
Sorrido, oggi vado in tour
Domani sarò al Saint-Jean-de-Luz
Medito sotto alla lu'
Sto ne le ghetto, sto ne le ghetto
Sto ne le ghetto, sto ne le ghetto
Ti giuro che rimango me stesso
Non mi perdo anche se il mondo è questo
Sono la R e lo sa il mio quartiere
Sono partito da lì, infatti per questo
Sono in Thailandia, motorino gira all'angolo
Si fa il giro di tutti gli appartements
Io sto mangiando del Nasi goreng
Mentre a Milano si parla del niente
Non è Copacabana
Nascondino, i ragazzi fan tana-na
Alcuni finiranno a far "ra-ta-ta"
Altri trattati bene come pascià
Tutto il mondo è vicino
Sia che tu sia italiano o tunisino
Un sorriso è un sorriso
È uguale in tutto il monde
Sono gli altri a farlo sembrare faticoso
Sto ne le ghetto senza parapluie
Sorrido, oggi vado in tour
Domani sarò al Saint-Jean-de-Luz
Medito sotto alla lu'
Sto ne le ghetto, sto ne le ghetto
Sto ne le ghetto, sto ne le ghetto
Ghetto, ah, dans le ghetto
Ah, ghetto, ah, dans le ghetto
Ah, ghetto, ah, dans le ghetto
Ah-ah, ghetto, ah, dans le ghetto
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Rhove, nome d’arte nato dal gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Roveda e la città di origine Rho, è tra le figure di spicco della scena rap italiana. Nel 2022 l’artista ha pubblicato l’EP Provinciale, seguito dall’album Popolari, uscito nel 2024 e certificato disco di platino. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Shakerando, Cancelo e Ancora. Spazio anche alle collaborazioni: da Petit fou fou con Anna ad Alé con Capo Plaza.
Nel marzo di quest’anno il rapper ha pubblicato il singolo Femmina raccontando: “A volte è proprio quando ti senti perso che ritrovi te stesso, a me è capitato in un viaggio negli occhi di una donna. Voglio portarvi nel mio viaggio e voglio essere un esempio, come lo sono state le persone che sto incontrando in giro per il mondo. Io sono uno di voi e più cresco, più mi rendo conto che essere normale è la mia vera forza. Tutti noi siamo speciali, a volte qualcuno ve lo deve solo ricordare”.
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