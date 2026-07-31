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Giorgio Armani, annunciata la serie tv diretta da Ferzan Özpetek

Serie TV

Matteo Rossini

Crediti foto: Stefano Guindani

La serie biopic è prodotta da Lux Vide, in associazione con Faros Film. Il regista firmerà anche soggetto e sceneggiatura con Francesco Arlanch

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Ferzan Özpetek dirigerà la serie biopic dedicata alla vita di Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre 2025. Lux Vide, società del gruppo Fremantle, ha annunciato la produzione. Massimo riserbo sul cast e sulla possibile data di distribuzione.

giorgio armani, in arrivo la serie biopic

Lux Vide ha comunicato l’avvio della produzione della serie sulla vita dello stilista, divenuto un simbolo del Made in Italy nel mondo. Dietro la macchina presa Ferzan Özpetek, tra i suoi lavori più recenti troviamo Diamanti, vincitore del David dello spettatore nel 2025. Il regista firmerà anche soggetto e sceneggiatura con Francesco Arlanch. La Giorgio Armani metterà a disposizione abiti, archivi e luoghi iconici dello stilista e della maison. Massimo riserbo sul cast. La serie sarà prodotta da Lux Vide, in associazione con Faros Film.

 

Come dichiarato in esclusiva a Variety, il regista ha ripercorso il suo rapporto con Giorgio Armani: “Abbiamo parlato di cinema, di cui era un grande appassionato e un vero esperto. Ma anche di arte, costumi, architettura e, direi, della vita stessa. In lui vedevo un visionario e un artista brillante. Ma anche un uomo con i piedi per terra e molto determinato”. Ferzan Özpetek ha aggiunto: “L'opportunità di raccontare la sua storia è al tempo stesso un onore entusiasmante e una sfida che consiste nel cogliere le molteplici sfaccettature di una personalità così complessa, originale e affascinante”.

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Stando a quanto riportato dall’ANSA, Matilde Bernabei, fondatrice e presidente di Lux Vide, ha aggiunto: “Da anni Lux inseguiva il sogno di raccontare al mondo la storia di Giorgio Armani, un artista che ha inventato uno stile unico e riconoscibile”. Bernabei ha proseguito parlando dello stilista: "Un portabandiera del Made in Italy che ha riscritto le regole dello stile e dell'eleganza. Sarà una serie ambiziosa e siamo orgogliosi di sapere che il mercato abbia immediatamente accolto questo progetto con interesse, confermandone con entusiasmo il potenziale internazionale". Al momento nessuna notizia sulla possibile data di distribuzione.

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