Giorgio Armani, annunciata la serie tv diretta da Ferzan Özpetek

giorgio armani, in arrivo la serie biopic

Lux Vide ha comunicato l’avvio della produzione della serie sulla vita dello stilista, divenuto un simbolo del Made in Italy nel mondo. Dietro la macchina presa Ferzan Özpetek, tra i suoi lavori più recenti troviamo Diamanti, vincitore del David dello spettatore nel 2025. Il regista firmerà anche soggetto e sceneggiatura con Francesco Arlanch. La Giorgio Armani metterà a disposizione abiti, archivi e luoghi iconici dello stilista e della maison. Massimo riserbo sul cast. La serie sarà prodotta da Lux Vide, in associazione con Faros Film.

Come dichiarato in esclusiva a Variety, il regista ha ripercorso il suo rapporto con Giorgio Armani: “Abbiamo parlato di cinema, di cui era un grande appassionato e un vero esperto. Ma anche di arte, costumi, architettura e, direi, della vita stessa. In lui vedevo un visionario e un artista brillante. Ma anche un uomo con i piedi per terra e molto determinato”. Ferzan Özpetek ha aggiunto: “L'opportunità di raccontare la sua storia è al tempo stesso un onore entusiasmante e una sfida che consiste nel cogliere le molteplici sfaccettature di una personalità così complessa, originale e affascinante”.