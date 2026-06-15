Ferzan Ozpetek, al via le riprese del nuovo film

Sono iniziate a Roma le riprese di “Nella gioia e nel dolore” di Ferzan Ozpetek, distribuito da Vision Distribution e in uscita a Natale 2026. Nel cast Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Ángel Silvestre, Mara Venier, Geppi Cucciari e Amanda Lear. Il film racconta una diva del cinema, un gruppo di amici e il valore della memoria

Primo ciak a Roma per “Nella gioia e nel dolore”, nuovo film di Ferzan Ozpetek. L’uscita nelle sale italiane è prevista a Natale 2026, distribuito da Vision Distribution. La sceneggiatura è firmata dal regista con Carlotta Corradi e Elisa Casseri. Il film è prodotto da Marco Belardi Production, Faros Film, A1 Pictures e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.