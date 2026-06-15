Ferzan Ozpetek, al via le riprese del nuovo film

Sono iniziate a Roma le riprese di “Nella gioia e nel dolore” di Ferzan Ozpetek, distribuito da Vision Distribution e in uscita a Natale 2026. Nel cast Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Ángel Silvestre, Mara Venier, Geppi Cucciari e Amanda Lear. Il film racconta una diva del cinema, un gruppo di amici e il valore della memoria
Primo ciak a Roma per “Nella gioia e nel dolore”, nuovo film di Ferzan Ozpetek. L’uscita nelle sale italiane è prevista a Natale 2026, distribuito da Vision Distribution. La sceneggiatura è firmata dal regista con Carlotta Corradi e Elisa Casseri. Il film è prodotto da Marco Belardi Production, Faros Film, A1 Pictures e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.
Il cast
Nel cast entra Amanda Lear. Tra gli interpreti: Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Ángel Silvestre, Mara Venier e Geppi Cucciari. Completano il gruppo Milena Mancini, Milena Vukotic, Giselda Volodi, Loredana Cannata, Rebecca Massimo, Andrea Di Luigi, oltre a Liliana Bottone, Erik Tonelli, Carmine Recano, Alvise Rigo, Lorenzo Franzin e Marco Aceti.
Approfondimento
Sky Inclusion Days, l'intervento di Ferzan Ozpetek
Trama e squadra tecnica
Il film racconta una diva del cinema, un gruppo di amici e il valore della memoria. Al centro la durata dei legami nel tempo. Direttore della fotografia è Gian Filippo Corticelli, scenografia di Deniz Kobanbay, costumi di Stefano Ciammitti. Il montaggio è di Pietro Morana, le musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia. Dopo “Diamanti” (RECENSIONE), visto da oltre 2,4 milioni di spettatori in Italia e distribuito in più di 100 Paesi, Ozpetek torna a lavorare con parte del cast e introduce nuove presenze.
Approfondimento
Serra Yilmaz, l'attrice musa di Ferzan Özpetek si racconta
Disney via Webphoto - Universal via Webphoto - Warner Bros. Pictures Italia - Amazon MGM via Webphoto
16 film da vedere al cinema a giugno. FOTO
Un mese di pellicole molto attese, dai grandi cinecomic al sesto capitolo di 'Scary Movie', passando per il live action 'Masters of the Universe', alla nuova avventura sci-fi di Steven Spielberg. E poi: commedie per tutta la famiglia, musical, film d'azione e d'animazione. Con i ticket a un prezzo speciale, nei giorni di 'Cinema in Festa' A cura di Vittoria Romagnuolo